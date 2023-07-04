申请或续租组屋区户外用餐区 私人咖啡店或须提供经济餐

建屋发展局继在组屋咖啡店陆续推行经济餐计划后，也在探讨把这项计划扩大到私人咖啡店，邀它们也在组屋区提供较便宜的餐饮选项。

全国目前有402家私人咖啡店。现有的374家建屋局出租的咖啡店到了2026年时，都会提供经济餐选项，目前有80家提供。

国家发展部长李智陞书面答复议员钟奇雄（碧山—大巴窑区）的询问时说，建屋局在它出租的咖啡店实行经济餐计划，目前也在探讨对私人咖啡店实施类似计划。其中包括规定成熟组屋区的私人咖啡店业者也提供较便宜的经济餐选项，作为申请或续租户外用餐区的条件之一。

建屋局今年3月宣布，组屋咖啡店的经营者接下来更新租约，须提供至少四个经济餐食和两个经济饮料选项。这包括两菜一肉杂菜饭、鸡饭、鱼圆面、马来卤面，以及咖啡乌和茶乌。这些餐食的平均售价介于3元至3元5角，饮料的平均售价则介于1元至1元1角5分。

李智陞在书面答复中说，目前有约80家建屋局出租咖啡店已提供较便宜的餐饮选项，年底预计增加至130家，2026年则涵盖全岛所有374家。

“尽管私人咖啡店不受租约规定影响，但建屋局已经与私人业者沟通，邀请他们自发加入这项计划，在组屋区提供较便宜的餐饮选项。”

业者：经济餐薄利多销仍有赚头

代表超过400家咖啡店的福州咖啡酒餐商公会主席洪宝兴受访时说，私人咖啡店若要设立户外用餐区须和建屋局申请，每次租约三年。以他在实龙岗4巷经营的大食汇咖啡店为例，店面是1990年代买下的，属于私人咖啡店，但毗邻的户外用餐区是他向建屋局租下的，每三年续约。

“户外用餐区可以把咖啡店面积增加多一倍。所以只要地方允许，拥有超过五个摊位以上的咖啡店业者多数都会租用。”

这也意味着，经济餐计划若也推展到私人咖啡店，洪宝兴认为402家私人咖啡店的“绝大多数”业者都会受影响。然而，洪宝兴认为即使没有相关规定，有些位于组屋区的私人咖啡店已经根据周围建屋局咖啡店的经济餐，自行调整售价。

洪宝兴解释，经济餐是根据区内所有业者的平均价格而定，而同一个组屋区的租金和运作成本大致相似。邻近的业者若以相同的价位售卖经济餐，仍有薄利多销的赚头。

“此外，经济餐饮选项有限，很多人不会只买经济餐，摊主仍然可以通过其他选项赚钱。”

他同意经济餐是为有需要的较弱势群体提供一个保障，在餐饮量不变的情况下能够“花得少，吃得饱”。

住在碧山一带的居民黄丽珊（42岁，财务员）平常每周都会从住家周围的几个不同咖啡店打包食物。她认为，公众不会分私人或建屋局咖啡店，如果所有咖啡店都有类似较便宜的餐饮选项，会更加方便。

“尤其是对有需要或行动不便的人来说，不用大老远去到建屋局咖啡店买东西吃。”