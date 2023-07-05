越南女疑居家提供医美注射 卫生部介入调查

越南女疑似非法提供医美针服务，在居家为顾客注射肉毒杆菌和填充物，去除眉头和眼部皱纹只需300元，卫生部介入调查。

读者莫女士（48岁，餐饮业）向《新明日报》透露，早前她在社媒TikTok刷视频，发现一名越南女子称在家中为顾客提供医美服务，包括注射肉毒杆菌和填充物。

她知道这类的医美疗法须由专业与合格的医生进行，因此相信该女子是在无执照的情况下为他人注射，希望当局能加以管制。

根据女子的视频，她称自己来自越南，目前在芽笼的美容店工作。不少网友用越南语或是英语留言，询问她有关注射医美针的价格。

《新明日报》记者私信女子询问注射肉毒杆菌时，对方称她提供瘦脸和除皱，每项疗程收费300元。而除皱疗程包括额头和眼部，效果在一周后见效，并能维持一两年。

当记者追问疗程是否安全，女子答复她自己也注射同样的药物，要记者不要担心，还说很多顾客在其他地方出错后，来找她修复，而她的顾客都没有有任何问题。

她也称自己曾接受过训练，并指最早可在隔日早晨进行注射，但她所提供的注射场所是在芽笼公寓的住宅单位里。

据她的TikTok视频留言，她也提供鼻子、嘴唇、下巴填充等服务。

卫生部发言人受询时说，他们接获通知，指有TikTok视频显示一名女子在看似住家场所注射肉毒杆菌和填充剂，目前已展开调查。

完整报道，请翻阅2023年7月5日的《新明日报》。