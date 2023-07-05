居民诉：熟食中心九台抽油烟机噪音大

珍珠百货商场熟食中心被指九台抽油烟机每天从早到晚运作，噪音甚至高达94分贝，楼上居民申诉：在家办公、线上会议和看电视都受影响。

住在纽马吉路（New Market Road）第32座组屋逾40年的张女士（48岁，股票交易员）向《新明日报》申诉，珍珠百货商场熟食中心的抽油烟机每天清晨5时45分就开始运作，到深夜11时后才停止。

她称六年前开始在家工作后，已注意到这个情况，就算紧闭窗户还是能听到抽油烟机所发出的噪音，导致她在家里无法专心工作。

珍珠百货商场熟食中心从4月1日至6月30日进行翻新，上星期六（7月1日）才开始营业。在这个期间抽油烟机没运作，周遭都非常安静。

“我趁熟食中心翻新时，在4月5日通过“一联通”（OneService）应用，向惹兰勿刹市镇会反映抽油烟机的噪音问题，希望当局能放置一些隔音板降低噪音。”

隔天她就接到市镇会的来电，对方表示他们无法移走抽油烟机，但会尽量降低噪音，在楼上居民与熟食中心两者间取得协调。

不过，如今熟食中心已恢复营业，她认为噪音问题依旧，再次跟当局投诉。

《新明日报》记者日前走访组屋，发现四楼共有九台抽油烟机，包括组屋两个角落与中间都有。

张女士也当场用手机的分贝仪（sound meter）应用作测试，发现五楼与八楼的噪音都高达94分贝，时刻都能听到抽油烟机运作时发出的“嗡嗡”声响。根据环境局所规定，商业区噪音最高只能达到75分贝。

住在这里40年的居民，陈先生（70岁）受访时说：“我即使不开门，平常在家里也不能用zoom，因为外面的噪音太大，吵到没人能听见我的声音”。

五楼的居民陈女士（86岁）则说每次清晨6时就听到抽油烟机的噪音，但她说：“我们这些老人不知道可通过什么途径来投诉。”

完整报道，请翻阅2023年7月5日的《新明日报》。