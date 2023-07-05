老了就会衰弱？医生教你抗衰弱

年纪大了，身体机能衰退，人就会衰弱？其实不然，医生指出，衰弱是可以预防，甚至逆转的。

本地65岁及以上的年长者当中，约5%患有衰弱症（frailty）。另外，还有30%的年长者处于衰弱前期（pre-frail）。随着我国人口老化，到2030年每四人就有一人年过65岁，衰弱的年长者料将进一步增加。

随着我国人口老化，衰弱年长者的比率预料将进一步增加。（档案照）

衰弱症是一种影响年长者的综合症，症状包括肌力下降、走路变慢、体重减轻、容易疲倦等。

陈笃生医院老年医科顾问医生谢佳倩医生受访时指出，当衰弱的年长者生病，或健康出现状况时，他的应对能力会下降。“比如说，年长者在生病前行动独立，病后自理能力却下降，需要依赖他人的帮助。”

谢佳倩医生也是陈笃生医院老年医学与乐龄研教学院的研究助理领导。她指出，任何程度的致压因素，小如感冒或长时间服用的药物被医生更换，都可能对衰弱的老年人造成负面的影响。与此同时，衰弱年长者病后可能出现并发症，复原得较慢，住院时间因而拉长，导致医疗费用增加。

阻力运动助衰弱年长者增强肌力

谢宝琴跌伤后经历漫长的复建过程，令她觉得烦不胜烦。（视频截图）

69岁的谢宝琴两年多前不慎跌倒，右肩膀骨裂，五十肩的问题再次发作，腿也变得无力，走路时得用拐杖。她曾接受物理治疗将近一年，但肩膀不时还会痛，影响日常生活，漫长的复建过程令她觉得烦不胜烦。像谢宝琴这样受伤后复原得较慢，可能是衰弱所导致。

一年前，她开始到设在慈济乐龄长青馆（南洋）内的“健得力”（Gym Tonic）健身房，一周两次进行阻力运动后慢慢康复，身体变得更强健。

谢宝琴特别喜欢其中一个锻炼腿部内收外展肌肉的机器。她说：“做了这个运动后，我走路比较快，好像会飞。”

健得力是专门为年长者设计的阻力锻炼计划，由连氏基金会发起。新加坡全岛目前共有18家开放给乐龄公众报名加入的健得力健身房，另还有12个据点设在疗养院等护理设施。

谢宝琴的体力在进行阻力锻炼后增强不少。事实上，衰弱是可以预防，甚至是逆转，也就是说，年长者衰弱的情况能在适当的介入后获得改善。

谢宝琴的体力在进行阻力锻炼后增强不少。（许淑美摄）

谢佳倩医生建议想预防或逆转衰弱的年长者，一周进行两到三次的阻力运动，以增强肌力。一些年长者或许认为，平常的走动或做家务也算是一种运动，但谢医生说，步行、做家务等活动对于锻炼肌力的作用不大。

除了阻力运动，控制现有的病情、从食物中摄取优质蛋白，确保营养充足，对于预防和逆转衰弱都有帮助。谢佳倩医生提醒，患有糖尿病、高血压等慢性疾病的老年人，应该好好控制病情。她说：“这些慢性病如果控制得不好，它们的不良后果会加速老年人的衰弱。”

全国应对衰弱政策框架 制定检测及治疗准则

目前，我国对衰弱没有统一的定义，一般民众以及医疗机构对衰弱的认识深浅度也有所不同。

卫生部应对衰弱政策工作小组在评估本地和国际相关发展概况后指出，本地目前的服务和计划大多是独立运行。各部门需要协作和整合服务，并为衰弱或有衰弱风险的老年人提供更好的连续护理。

全国应对衰弱策略的目标是在未来三到五年内帮助年长人士增强体能、活跃生活。（档案照）

为此，卫生部在今年5月发布的《全国应对衰弱政策报告》里，建议设立一个全国应对衰弱政策（National Frailty Policy）框架，在评估、检测和治疗三个步骤制定准则和流程。

全国应对衰弱策略的目标是在未来三到五年内帮助年长人士增强体能、活跃生活，同时帮助看护者更了解相关资讯。

工作小组也提出了中长期目标：在未来五至10年改善衰弱病患的看护转介流程，并最终减少衰弱相关的病发率。