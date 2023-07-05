旧组屋无漏电断路器 建屋局将助年长居民安装

建屋发展局已检查绝大多数在1985年7月之前建成的一房式和二房式组屋，查看它们是否有漏电断路器，并为有需要的单位安装这类设备。至于还没检查的少数组屋，建屋局将另行安排；当局与基层领袖合作，协助有需要的年长居民。

建屋局和能源市场管理局今年5月发文告说，从今年7月1日起，所有在1985年7月之前建成的房屋，包括政府组屋、私人有地住宅及公寓，都须安装漏电断路器（residual current circuit breaker）。屋主有两年宽限期安装。安装断路器可保障住家用电安全，以及防止漏电引发的火患。1985年7月以后建成的组屋，都已安装漏电断路器。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲星期三（7月5日）在国会回答议员陈慧玲（东海岸集选区）的相关提问时指出，1985年7月之前建成的组屋共有38万2000个，大多数都已安装漏电断路器。以当中的6000多个二房式单位为例，建屋局人员检查其中4400个后发现，只有95个未安装漏电断路器。

政府承担一房二房式安装费与其他类型房屋部分费用

安装漏电断路器的费用为500元，一房式和二房式单位的安装费将由政府承担。至于三房式及以上的单位，政府则会根据屋型承担最高95%的费用，因此屋主预计要承担介于25元至62元五角的费用。面对经济困难的家庭，建屋局、能源局和基层组织也会提供协助。

建屋局和能源局会以本地四个官方语言发出通知信，有需要的屋主可以拨电1800-2255432向建屋局，或68358000向能源局查询。