早报与你有约 同唱经典好歌

由《联合早报》呈献的“传唱百年——当新谣邂逅民歌”演唱会本周末开唱。所有入场券已送完，无法入场的公众可到体育城河滨走道席地而坐，观看演唱会直播，在星空下享受一首首经典好歌。

作为创刊百年的重点庆祝活动之一，早报本周末（7月8日和9日）在新加坡体育城华侨银行广场举办早报演唱会，答谢读者多年来的支持。

台湾校园民歌代表齐豫和施孝荣，联同本地歌手，包括许美静、黎沸挥、人声乐团“麦克疯”、年仅10岁的街头表演者黄姿宁、银发族街头表演者“银色组合”，以及电台UFM100.3第一届“街头霸王”比赛的冠亚军，将为读者带来横跨不同年代的歌曲，包括《橄榄树》《城里的月光》《爱如潮水》和《小幸运》等，与观众同欢唱。

主办方在靠近华侨银行广场的河滨走道另设转播地点，没有入场券的公众可到那里观看演唱会现场直播，在星空下听好歌。（谢智扬摄）

由于反响热烈，主办方特地在靠近华侨银行广场的河滨走道（Stadium Riverside Walk）另设转播地点。公众可以携带野餐垫席地而坐，在星空下吹风听好歌。

演唱会将从傍晚6时30分至晚上8时30分举行。成功索票却无法出席的读者，可电邮 cengevent@sph.com.sg通知，把票让给在等候名单的人。

早报演唱会的主要赞助机构是面包物语、泰茂栈、华为国际和华侨银行。支持伙伴为格力电器，场地合作伙伴是新加坡体育城。