国人吃惯冷冻鸡 马国鲜鸡需求减少

自7月1日起，马来西亚全面解除活鸡出口禁令，新马业者和本地肉鸡摊贩都认为，国人口味经一年后出现转变，目前鲜鸡需求量已减少近15%。

马来西亚去年6月为应付国内市场鲜鸡供不应求的情况禁止活鸡出口，直到去年10月11日才解除一般肉鸡出口的禁令，首阶段恢复50%的出口量，目前则已全面恢复至禁令前每个月出口的360万只到我国。

马来西亚禽畜业联合总会会长陈志喜接受《新明日报》访问时说，马国活鸡出口量自7月1日起已全面恢复正常，但根据数据显示，新加坡与马国对肉鸡的需求量在解除禁令前已下降10%至15%。

“刚步入7月，我们还在观察业者的采购能力和市场情况，希望供应稳定后，可以100%恢复至禁令前的需求量。”

他指出，马国颁布禁令后，新加坡政府采取的一系列措施，加上顾客口味的转换和业者改变采购方式等因素，多少都对马国活鸡出口市场造成影响。

新加坡鸡鸭出入口商联合会秘书长马琼说，本地的新鲜肉鸡供应足够，目前市场对马国活鸡的需求量下滑了10%。

“市场很静，即使马国全面解除禁令，估计也需要一点时间观察情况，相信鸡价近期不会降价。”

在裕廊中央广场湿巴刹卖鸡肉的马琼南（72岁）说，目前已有更多顾客愿意接受冷冻鸡，肉鸡的需求量反下滑10%，顾客流失高达20%。

“马国禁止活鸡出口的这段时间，许多顾客改吃冷冻鸡，有的吃着吃着也习惯了。”他也指出，加上如今上巴刹买鲜肉蔬菜的人越来越少，巴刹营业时间往往是早上，对上班族不方便，此外也有越来越多人习惯外餐不在家煮食。

宏茂桥中心巴刹鸡肉摊贩卓丽兰（63岁）指出，物价上涨也是巴刹顾客减少、生意下降的原因。

“以前有的人会一周上巴刹好几次，现在可能一周只来买一次。”

公众黄太太（56岁）说，如今子女大了，不常回家里吃饭，他和丈夫也比以往常在外用餐，也就没有必要经常到巴刹买鲜肉烹煮了。

完整报道，请翻阅2023年7月6日的《新明日报》。