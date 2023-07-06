慈母一路相伴 为特需女儿自学手工艺

为了有特殊需求的女儿，自认没有美术天分的宋薇（50岁）上网自学软陶土制作，还做起居家生意，想让更多人认识女儿的手工艺作品。

不仅如此，只要是女儿感兴趣的活动，不论是园艺或赛龙舟，她都一路相伴，陪着女儿一块儿学习。

宋薇的女儿陈雯萱（17岁）在三岁左右被诊断患有自闭症，目前在特别教育学校忆恩学校念书。眼看女儿再过一年就要毕业了，宋薇希望为女儿开设的居家生意E.VOL Studio日后能让她发挥兴趣，过上充实的生活。

约三年前，宋薇从女儿的美术教师听说，女儿对软陶土（polymer clay）制作很感兴趣，于是她开始通过YouTube自学，陪着女儿制作耳环等首饰。

宋薇受访时说：“我不要求她有什么过人的才艺，看Reena（陈雯萱的洋名）投入地制作首饰，享受整个过程，我就满足了。”除了首饰，陈雯萱的一些画作也用来设计包包或文具出售。

不过，这一路走来并不容易，宋薇庆幸有身边人的鼓励，为女儿开拓学习机会。她举例说，当初因为有朋友介绍社会企业—新加坡时装跑道，这才让陈雯萱有机会克服心理障碍，在舞台上走时装秀。

她说：“我起初总觉得这是不可能的事，女儿生性害羞，嘈杂的环境也容易影响她的情绪。刚开始时，她很紧张，会有失误，但当我看到她尽力表现，终于能站在台上摆姿势，自信地微笑，我真的为她感到骄傲。”

母女俩也参加由特需者、看护者和义工组成的龙舟队Different Dragon，每周到裕廊湖公园当义工，照料植物。

宋薇说：“让她接触不同的人，多认识朋友也好，只要是我能做到的，我都会陪着她一起尝试。”