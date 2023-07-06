参与互动游戏 赢取早报百年庆限量拼图

拼出百年报庆，记录家国图景。

配合今年的国庆日，《联合早报》精选了四张往年国庆庆典的盛景，邀读者一起参加线上拼图游戏，赢取限量版拼图。

线上拼图游戏选择了新加坡首次举行国庆庆典、20世纪最后一场国庆庆典，新加坡建国50周年庆典，以及疫情后的国庆庆典四幅珍贵的照片，邀请读者通过游戏的方式，一同回味过去的珍贵瞬间和庆典的难忘回忆。

7月8日至21日期间，读者可以扫描早报刊登的QR码玩线上拼图游戏。

《联合早报》摄影组主任李天錡说：“配合早报百年报庆，我们以早报陪你见证历史的角度出发，以1966年的第一个国庆开始，到2019年的国庆逢开埠200年，再到疫情后的国庆庆典，将这些历史画面作为拼图题材，可以让大家除了了解早报的成长外，也可以更清楚国家的发展历程。”

线上拼图游戏共分四期，完成拼图就有机会赢取一盒早报百年庆拼图，每期将有五名幸运儿获赠拼图。

将推出颇具纪念意义实体拼图

作为《联合早报》百年报庆的活动之一，早报将推出颇具纪念意义的实体拼图。

拼图限量发行100套，图案选择了2019年暨新加坡开埠200年时国庆庆典时的盛大场景。拼图共计300片，完成后的尺寸约长35厘米，宽25厘米。

李天錡说，2019年的国庆具有历史意义，因为恰逢开埠200年，这一年国庆庆典的场面也十分壮大，凸显了国家和平和发展的重要性。因此最后选择它作为拼图的图案，这会是一份具有历史意义和收藏价值的礼物。

除了参与互动游戏赢取奖品外，公众也可在7月31日至8月6日期间在线上购买这款拼图。每盒售价38元（未含消费税），早报俱乐部VIP会员（订户）可享有25%折扣。订购拼图的详情将在日后公布。