当局正在进行清理和监测水质 海水淡化厂用水无异常

大士化学厂发生火患后，新加坡海事及港务管理局已派遣巡逻艇到莱佛士滨海俱乐部外的海域展开清理工作，国家环境局已采集污水样本进行化验。

针对莱佛士滨海俱乐部周围的海域出现的化学物质，海事局回复《联合早报》询问时指出，星期三得知莱佛士滨海俱乐部外海域出现油渍的通报后，已在第一时间派遣两艘巡逻艇前去展开清理工作，过后便再未观察到附近海面还有油渍。

公用事业局指出，已对海水淡化场的海水进行抽样检测，但没有发现任何异常。

环境局回复询问时则说，由于调查在进行中，环境局无法透露更多，目前已采集污水样本进行化验，会在接下来几天继续监测水质。

新加坡自然协会海洋保护小组前主席柯启耀说，火患造成的一些化学残留物，会因流进沟渠，或者借着风力扩散，进而扩大影响范围，生物也会跟着死亡。

“有些化学物质可溶解在水中，对海洋生物有害。油性化学物质会阻止氧气在水中溶解，减少水中的氧气。其他的化学物质则可能包裹鱼鳃，导致鱼类因为无法呼吸而窒息。“

柯启耀透露，出现在莱佛士滨海俱乐部附近海域的海洋生物，大多数是栖息在珊瑚礁的鱼类和无脊椎动物，如蝴蝶鱼、白肚鱼、刺豚、长吻钻嘴鱼等。

“当局或可考虑增设防范措施，避免类似事件重演。化学物质的清理也刻不容缓，这样才能避免对环境造成更大的破坏。”