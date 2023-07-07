大士化学厂火患污染物 漂流至莱佛士滨海俱乐部周边海域

大士化学厂火患造成的污染物沿着沟渠流进大海，导致莱佛士滨海俱乐部周边海域被黑色及褐色的化学物质污染。俱乐部总裁指清理污染物将耗费巨款，附近的海洋生态也会被严重影响。

《联合早报》星期三（7月5日）报道，位于大士1连路的鸿翊化学品有限公司（MegaChem Limited）化学厂，于星期三凌晨2时零5分起火狂烧四小时，一名消防员在灭火过程中感到不适入院，但已出院休养。火势之大，迫使大士连路地铁站和大士西路地铁站之间的列车服务暂停了将近两小时。

记者星期三到场采访时，就已发现失火化学厂排出大量带有刺鼻恶臭的褐色污水，流进大士西通道的沟渠。国家环境局事后证实污水是火患导致的，会沿着沟渠流进大海，当局已采集样本进行化验，并会在接下来几天继续监测水质。

星期四（6日）早上，有网民一早就在脸书贴文透露莱佛士滨海俱乐部周边海面出现褐色和黑色污染物，并称码头海面出现很多死鱼，海水被污染。网民也说，污染物带有难闻的刺鼻味，并质疑谁会来清理水域。

本报记者星期四上午走访俱乐部时，人还没走到码头，就已闻到弥漫在空气中的化学气味。

莱佛士滨海俱乐部萧姓总裁接受本报访问时透露，俱乐部的海面在星期三早上8时左右便有褐色和黑色液体漂浮，海港局接到通知后，马上派人到场喷洒化学药物清理污染物。

萧总裁说，到了星期四，码头依然可以闻到刺鼻的气味，但海面已没有深色液体。“大量海洋生物的尸体也开始浮出海面，其中包括墨鱼、石斑鱼等。”

莱佛士滨海俱乐部码头的海面，在火患隔天浮出大量死亡的海洋生物。（梁麒麟摄）

此外，不少停泊的船艇底部也沾上了黑色和褐色的污渍，码头四周的墙面，也因潮汐涨落而留下疑似化学物质的污渍。

萧总裁表示，为了彻底清理受污染的海域，俱乐部动员内部人力，还聘请化学公司帮忙，但由于污染面积太大，预计要花上好一阵子才能清理干净。“费用目前暂时由俱乐部承担，至今已用了650公升的化学剂来清理海面，花费还在持续增加。”

调查工作正在进行中。



