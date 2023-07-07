摊贩一招锁喉擒贼 助老妇夺回600元

老妇提款600元，遭男子掠夺，大声求救下，一名榴梿摊贩见义勇为，一个健步、一招锁喉口擒贼，夺回钱财。

这起事故发生在星期三（7月5日）下午5时左右，地点是淡滨尼81街第827座组屋的储蓄银行（POSB）提款机。

《新明日报》记者星期四（6日）走访现场，事发地点附近有杂货店、水果店等商店。

数名杂货店员工告诉《新明》记者，老妇被掠夺后，一名当时在附近的榴梿摊贩黄柏维（35岁）见义勇为，马上就上前捉住涉案男子。

《新明》记者辗转联络上黄柏维，他受访时说，当天正好休息，因此到弟弟黄柏林（35岁）工作的水果档口探访。

“当时我听到一名女子大喊，跟着杂货店男员工匆匆忙忙跑来水果档，说有个男的抢了老妇的钱，向我们救助。”

黄柏维立刻冲出店外，看到涉案男子。“对方相当瘦弱，当时身穿着白衣，很快就被制伏。”

根据现场公众拍下的视频，涉案白衣男掠夺后，准备离开现场时，黄柏维一个健步上前，一招锁喉，迅速就擒下对方。

黄柏维说：“还好他把钱交出来，那位大姐才拿回她的钱。”

警方星期四发文告说，当天晚上9时45分左右接获报案通知，警方事后逮捕一名46岁的涉案男子。文告指出，男子涉嫌从一名女子身上掠夺600元。

完整报道，请翻阅2023年7月7日的《新明日报》。