本地研发AI系统 提高医护人员搜索医疗信息效率 订户 王康威更新 / 更新 / 2023年7月7日 11:16 PM发布 / 发布 / 2023年7月7日 6:43 PM 综合保健信息系统公司和樟宜综合医院研发的AI系统，根据胸腔X光来预测病人患肺炎的风险。（档案照片） 综合保健信息系统公司总裁严秀颖（左）在通讯及新闻部兼卫生部高级政务部长普杰立医生的见证下，与微软新加坡董事经理李慧丽（右）签署谅解备忘录，合作研发人工智能系统。（综合保健信息系统公司提供）字体大小:小中大本地公共医疗机构的医护人员不久后将能使用专门的人工智能系统，搜索护理方案和津贴率等信息，或提取精简版的病患病历，以此提高工作效率。综合保健信息系统公司（IHiS）星期五（7月7日）与微软签订谅解备忘录，将共同研发名为“SecureGPT”的生成式人工智能（Generative AI），供本地公共医疗领域使用。医护人员可在SecureGPT系统中，输入关于护理方案或津贴率等问题，系统就会从知识库的文档中提取并汇总相关信息来解答，让使用者能更方便地搜索信息。系统也能根据病患在电子病历系统中的记录、检测报告和服药记录，生成精简版的信息表，方便医生阅读。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 微软 人工智能 卫生部 恶意软件偷公积金 专家：疑有诈可关机或取出SIM卡 本地企业研发彩色光伏板 太阳能板不再单调