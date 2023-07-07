本地研发AI系统 提高医护人员搜索医疗信息效率

本地公共医疗机构的医护人员不久后将能使用专门的人工智能系统，搜索护理方案和津贴率等信息，或提取精简版的病患病历，以此提高工作效率。

综合保健信息系统公司（IHiS）星期五（7月7日）与微软签订谅解备忘录，将共同研发名为“SecureGPT”的生成式人工智能（Generative AI），供本地公共医疗领域使用。

医护人员可在SecureGPT系统中，输入关于护理方案或津贴率等问题，系统就会从知识库的文档中提取并汇总相关信息来解答，让使用者能更方便地搜索信息。系统也能根据病患在电子病历系统中的记录、检测报告和服药记录，生成精简版的信息表，方便医生阅读。