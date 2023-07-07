本地研发AI系统 提高医护人员搜索医疗信息效率

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王康威

更新 /
更新 / 2023年7月7日 11:16 PM
发布 /
发布 / 2023年7月7日 6:43 PM

综合保健信息系统公司和樟宜综合医院研发的AI系统，根据胸腔X光来预测病人患肺炎的风险。（档案照片）

综合保健信息系统公司总裁严秀颖（左）在通讯及新闻部兼卫生部高级政务部长普杰立医生的见证下，与微软新加坡董事经理李慧丽（右）签署谅解备忘录，合作研发人工智能系统。（综合保健信息系统公司提供）

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本地公共医疗机构的医护人员不久后将能使用专门的人工智能系统，搜索护理方案和津贴率等信息，或提取精简版的病患病历，以此提高工作效率。

综合保健信息系统公司（IHiS）星期五（7月7日）与微软签订谅解备忘录，将共同研发名为“SecureGPT”的生成式人工智能（Generative AI），供本地公共医疗领域使用。

医护人员可在SecureGPT系统中，输入关于护理方案或津贴率等问题，系统就会从知识库的文档中提取并汇总相关信息来解答，让使用者能更方便地搜索信息。系统也能根据病患在电子病历系统中的记录、检测报告和服药记录，生成精简版的信息表，方便医生阅读。

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