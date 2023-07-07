拯救人员切开车顶救人 70岁男驾驶送院不治

一辆罗厘冲过路中央分界堤，与对向车道的一辆汽车、一辆货车和一辆私人巴士相撞，导致汽车严重变形，拯救人员须切开车顶才能将人救出。70岁的汽车男驾驶者送院后伤重不治。

这起交通事故发生在星期五（7月7日）上午10时05分左右，地点是朝罗尼路方向的汤申路上段，靠近麦里芝高架桥。

新加坡警察部队回复《联合早报》询问时证实接到这起涉及四辆车的事故通报。驾驶汽车的70岁男子在清醒情况下送院急救，但过后伤重不治。驾驶白色罗厘的26岁男子在疏忽驾驶导致他人死亡的罪名下被逮捕。

新加坡民防部队受询时指出，救护人员到场后发现驾驶汽车的男子受困在驾驶座上。一名救护人员立即为他施救，其他救护人员则尝试将他被卡住的双脚拉出。

拯救人员随后使用液压救援工具，切开汽车车顶才顺利救出男子。陈笃生医院一组紧急救护人员也出动赶到现场支援。男子脱困后，被送往陈笃生医院，但未能挽回性命。

另外两人也因受轻伤接受救护人员检查，但他们婉拒送院。

车祸导致三条车道关闭

车祸发生后，事故现场照片和视频开始在社交媒体脸书上流传，车祸也导致四条车道中，三条关闭，交通大受影响。

《联合早报》记者赶往现场，见到多名警员在进行调查。据了解，当时在罗厘上除了男司机，还有一名男乘客，但记者未在现场看到两人。

驾驶巴士和货车的两名男子则在场等待警方结束调查。

巴士司机张宗炳（61岁）受访时说，事发时正接送员工上班，突然感觉巴士震动。他于是将巴士停在路旁检查，发现车尾有被撞的痕迹，才得知后方发生严重车祸。

驾驶货车的蔡宇杰（28岁，理财顾问）则对发生的事故心有余悸。“当下根本来不及反应，车内的两个安全气囊一下子就被弹出，非常震惊。”

根据现场公众提供的行车记录器视频，事发时一辆罗厘从对向车道撞破围栏和路堤，撞上一辆迎面而来的黑色汽车。后方一辆灰色货车因闪避不及也撞向汽车，随后再擦撞到一旁的巴士。

车祸现场让人触目惊心。肇祸罗厘横跨右边两条车道，车头和右侧车体受撞击，挡风玻璃被撞裂。汽车的车头则严重凹陷，防撞杆和右车门脱落在路旁。货车的车头也凹陷。

调查正在进行。