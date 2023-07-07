本地清洁能源劳动力10年内料增八成

随着我国大力推进能源转型，清洁能源领域劳动力预计会在10年内增长80%，对工程师等较高技能的技术岗位需求将会增多。

能源市场管理局星期五（7月7日）在2023年能源创新大会上发布的2022年能源领域人力调查显示，新加坡的清洁能源劳动力预计到2032年将增加80%，从2022年的约1500人增至约2700人。同个时期，电力领域的劳动力预计也将增加13%，或约800名员工。

我国定下要在2050年实现净零排放的目标，电力领域是实现这一目标的关键，目前这个领域占了新加坡碳排放量的40%。有鉴于此，我国正努力降低电力领域的碳排放，利用天然气、太阳能、区域电网和低碳替代方案来改变能源供应。

截至去年，本地居民占清洁能源劳动力的83%。有九成以上的技术劳动力具有高等教育学历，以工程师的职位占大多数。

未来转向氢气氨气发电 须相关运作与维护员工

报告预计，输配电解决方案、低碳替代方案、太阳能和智能电网等方面的工作预计将大幅增加。由于员工需要专业技能来设计和维护这些能源系统和分析系统的数据，数据分析、网络安全等数码化工作岗位也将进一步扩大。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲在大会上致辞时说，将来当新加坡采用氢气（hydrogen）和氨气（ammonia）发电技术时，就须要有会运作和维护这些发电厂的员工。

她指出，清洁能源领域取得进步和发展的关键是拥有具备这一新兴领域技能的员工。为此，胜科（Sembcorp）将与贸工部共同担任绿色技能委员会（Green Skills Committee）的主席。

“绿色技能委员会将汇聚行业人士和培训机构，共同制定技能和培训计划，以确保员工具备在未来绿色经济中所需的技能。胜科也会与能源局共同领导能源技术工作小组，以支持太阳能、能源储存系统、智能电网和电力交易等行业所需的就业技能和培训。”

第二轮能源储存系统资助计划启动

我国在向脱碳目标迈进的同时，对能源储存系统（Energy Storage Systems，简称ESS）的需求也会越来越高。为了推进清洁能源解决方案的研发工作，能源局宣布启动第二轮能源储存系统资助计划，征求符合我国热带气候、城市化环境、土地限制、成本效益和安全考量的能源储存解决方案。

此次资助计划的重点在于推进能源储存技术与新加坡电网的整合，以提高电网的可靠性和促进可再生能源。有意申请者应提供更安全和具成本效益的创新能源储存解决方案，更节省空间的城市结构部署计划，或是以更高效且更具成本效益的方法将用过的电动车电池进行重新利用。