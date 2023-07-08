武吉班让居民申诉：诡异土丘似坟墓 摆祭品小孩贴纸

武吉班让一带草地惊见一个似“爱心坟墓”的土丘，旁边围满花朵，还摆放了香烛和祭品，上方甚至有小孩图案贴纸，居民申诉：“看了心里毛毛的！”

这个小土丘就在武吉班让信佳路第418座组屋前的草地。

记者日前走访发现，土丘在绿油油的草地上异常显眼，大小约100X100公分，呈一个爱心型，周围被紫色和黄色的小花围起。

据观察，土丘上方摆了四五支蜡烛，其中一个是莲花蜡烛，还有一张观音神像纸卡、一个石榴、一颗涂了金漆的蒜头和数个糖果等。心形土丘的前后两端插了两炷香，两个梯形之间还摆了一个青芒果。

土丘的中央位置，插着一支带有树叶的树枝，上面挂了八个印有“佛”字和”卍“万字符的红包，叶子上则贴了多张小孩和动物图案的贴纸。

多名居民受访时指，这个貌似“爱心坟墓”的土丘在该处已超过两个月，过去这里的草长得较高，所以土丘看起来没那么明显。

居民蔡庆吉（64岁，园丁）说：“过去两天这里除草后，土丘就很显眼。之前我看过有人来烧金银纸，可能清洁工也有所忌讳，不敢挖或清除。”

另一名居民王先生（38岁，送餐员）则称，他每次经过看到都觉得很怪，但也不敢随便乱动。

“看起来就像个坟墓，不知道是不是有人埋了动物在里面，我每次经过心里都毛毛的！”

住在附近的林先生（19岁，学生）说：“我母亲说可能有人在这里拜拜求子，但我觉得当局应该清除，也不知道对方是拜祭什么，如果路人或小孩不小心踢到，冒犯了也不好。”

完整报道，请翻阅2023年7月8日的《新明日报》。