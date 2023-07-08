2400名表演者为国庆生 最大79岁最小八岁

为庆祝新加坡58岁生日，2400名表演者齐心呈献庆典演出，年纪最小的八岁，最年长的79岁。

国庆庆典星期六（7月8日）在政府大厦前大草场举行第二场国民教育演出，现场共2万7000名观众，包括1万多名小学五年级学生。

深受国人喜爱的红狮跳伞炒热现场气氛，庄严的检阅礼和仪式环节随后展开，显示国民保家卫国的决心。

庆典表演环节则以首次亮相的“尼拉团队”（Team Nila）拉开序幕。116名志愿者呈献鸽子造型表演，象征新加坡58年的和平与繁荣。

79岁的郑福坤是今年国庆庆典表演中年龄最大的演出者。（卓祾祎摄）

在这个表演环节里，其中一名参与者是整个庆典中最年长的郑福坤（79岁，退休）。他受访时兴奋透露，他想为国家做些事情，所以决定报名，很开心自己顺利通过了骑脚踏车的“选拔”，最后能与其他人一起表演。

郑福坤在表演中不仅要骑脚踏车，还得背两个鸽子翅膀。他透露，排练并不辛苦，天气太热是最大的问题。

庆典中最年轻的表演者是八岁的小学生江展锋。他每年都会在电视上看国庆庆典演出，三年前加入“武术之家”后就想要和团员一起参与，今年终于如愿。

尽管年幼，江展锋丝毫不怯场，特别享受在群众面前表演。

江展锋参与的是第三幕“我们的力量”的表演环节。配合铿锵有力的音乐，他与74名团员一起挥舞着装有LED灯的长扇，在夜晚中显得格外亮眼。

最后一场国民教育演出将在7月15日举行。两场预演则分别在7月22日和29日举行。国庆日前的周末不会有预演，但不同邻里将有庆祝活动。