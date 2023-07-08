法律界两天内痛失两位重量级人物

我国法律界两天内接连失去两位重量级人物。新加坡国立大学法学院荣誉教授陈毓麟（70岁）不幸遭失控罗厘猛撞，送院后伤重不治；新加坡律师公会会长陈锦海（57岁）不敌癌魔与世长辞。

《联合早报》报道，汤申路上段星期五（7月7日）发生致命车祸，一辆罗厘冲过路中央分界堤，与对向车道的三辆车子相撞，其中一辆黑色汽车严重变形。70岁的男驾驶受困其中，拯救人员切开车顶后将他送院，但未能挽回性命。

死者证实是国大法学院荣誉教授陈毓麟。

国大法学院荣誉教授陈毓麟。（新加坡国立大学网站）

国大法学院前任院长陈西文教授受访时，对陈毓麟骤逝感到震惊和悲痛。他形容陈毓麟教学时充满热情且不断创新，为国大奉献了40多年的时光。

前官委议员谢邕邕与陈毓麟是挚友，30多年来一路扶持，她形容死者孝顺并富有爱心，平日喜欢开车和唱歌。“这个世界失去了一个好人，我也失去了一位知己。”

陈毓麟生前桃李满天下，多名受他指导的律师受访时，都对他的离世深表遗憾。

Foo & Quek LLC吴立志律师忆述，陈毓麟是敬业的教育家，总能把复杂的法律概念传授给学生，还时常留堂答疑解惑，为人谦虚和蔼。Meritus Law LLC林丹宁律师则说，他是少数不使用幻灯片教学的教授，专注在课堂上深入浅出剖析案例，提炼重点。

另一位法律界的重要人物、去年1月起担任新加坡律师公会会长的陈锦海，因不敌癌症于星期六（8日）与世长辞，终年57岁。

陈锦海在走马上任两个月后不幸患癌，直到同年7月才公布消息，在司法界抛下震撼弹。他成为执业律师31年，已婚但无子，曾在涉及新加坡民主党等的诽谤诉讼中，代表当时的起诉人，即已故建国总理李光耀和李显龙总理。

律师公会：陈锦海展现出了非凡的勇气

律师公会发文告悼念陈锦海，形容他展现出了非凡的勇气，即使自身面临巨大挑战，也坚守职责，并以标志性的幽默感鼓励所有律师。张祉盈律师代表义正律师事务所，向合伙人陈锦海致哀，指他的离世是一个巨大的损失，希望他的精神长存。

内政部长兼律政部长尚穆根在脸书贴文写道，他与陈锦海认识多年，陈锦海不仅机智也拥有美好的心灵。他感叹陈锦海在57岁逝去太过年轻且过早，“我向他的家人表达最深切的慰问。”