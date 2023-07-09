银行存款被转走 责任该由谁承担？

诈骗手段层出不穷，受害者听信骗子的话，被骗子操控，将银行里的钱转移到骗子指定的户头。骗子得逞后迅速把骗款转到国外，受害者意识到上当已来不及，即使报警也可能难以追回款项。那么，在这类骗案中，银行是否有义务阻止受害者转移资金？受害者能否因此起诉银行未能遵守义务，向银行索赔？本期《说法识法》请来自德尊律师事务所（Drew & Napier）和Dentons瑞德律师事务所（Dentons Rodyk & Davidson LLP）的三名律师，以英国一起案件为例进行讲解。

受骗的客户指示银行将资金转移给骗子，这是一笔授权交易，此类诈骗也被称为授权支付诈骗（authorised push payment fraud）。

英国近来有一起案件与授权支付诈骗相关，起诉人是菲利普太太。菲利普太太是音乐教师，丈夫则是退休人士。两人接到一名自称乔纳森的男子来电，对方谎称来自汇丰银行的反诈骗部门，正与英国金融行为监管局（FCA）和英国全国罪案机构（NCA）合作。

乔纳森以须要将钱转移到“安全”的户头为由，要求菲利普和妻子把存款转入一个阿联酋迪拜的银行户头。两人先把菲利普存在汇丰银行的钱转入妻子在巴克莱银行（Barclays）的户头，再先后把共70万英镑（约120万新元）的存款，转入乔纳森指定的户头。