网络世界危机四伏 谁为孩子编织安全网？

冠病疫情期间，人们的工作、娱乐和教育都转到网上进行。可居家进行的线上学习也改变了学生的学习模式与习惯，并已成为校园生活中不可分割的一部分。互联网和社交媒体在为儿童与青少年开辟了各种获得新知识的渠道的同时，也让家长越来越关注孩子到底是处在一个怎样的线上环境中。

一天一小时的屏幕时间，算不算太多？如果只让孩子看YouTube Kids，是不是就能屏蔽掉不良的内容？多大的孩子，才可以拥有自己的手机？孩子天天沉迷在连线游戏中，游戏环境到底危不危险？这一连串问也问不完的问题，是许多小学和中学生的父母经常须要思考的。

根据谷歌2022年的《儿童与家庭调查》，本地父母对孩子上网的屏幕时间增加、网络欺凌和诈骗的普遍性越来越关注，但只有36%的父母曾就网络安全问题与孩子进行过交流。在这项调查中，亚太区的家长反映最常碰到的问题是网上有不适当内容，54%的家长曾经至少一次发现孩子在网上接触不适当内容；其次是孩子在社交媒体上过度分享信息（43%至少一次），以及孩子收到来自陌生人的关注（40%至少一次）。

网上不少研究也揭示了儿童与网络接触与他们心理健康之间存在多方面的紧密联系。上网时间过长，尤其是花在社交媒体上，会增加焦虑、抑郁和孤独感，这主要是由于网络欺凌和希望获得同龄人认可的压力所造成的。儿童在网上接触有害内容，也会影响他们的情感和心理健康发展。