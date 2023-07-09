金曲悠悠传唱百年 早报以歌答谢读者

以跨时代组曲开场，接着是百听不厌的经典老歌，再到本地创作和台湾民歌，观众的情绪被一连串动人的音符牵动，深刻感受了早报演唱会“传唱百年——当新谣邂逅民歌”的浪漫与温馨。

作为创刊百年庆的重点庆祝活动之一，《联合早报》星期六和星期天（7月8日和9日）傍晚，在新加坡体育城华侨银行广场举行早报演唱会“传唱百年——当新谣邂逅民歌”，答谢早报读者多年来的支持与陪伴。

教育部长陈振声（右二）是早报演唱会的主宾。在他两侧的是华文媒体集团社长李慧玲（右一）和《联合早报》执行总编辑韩咏梅（右三）。（邝启聪摄）

演出入场券每场限量1000张，早前开放让早报俱乐部会员免费索取，很快就被索完。星期六的第一场演出，现场1000个座位座无虚席，许多没能索到入场券的公众或站在围栏外观赏演出，或在河滨走道（Stadium Riverside Walk）看现场转播，一起感受这份热闹。教育部长陈振声是主宾。

10岁黄姿宁《今天不回家》与观众有趣互动

新加坡人声组合麦克疯以跨时代组曲为演唱会掀开序幕，充满活力与动感的演出，首首耳熟能详的歌曲，让人忍不住跟着唱。

年仅10岁就在街头表演的黄姿宁，自弹自唱《夜来香》和《今天不回家》，纯洁的歌声与老歌的韵味形成有趣反差。她还会带动气氛，跟观众说：“我唱‘今天’，你们唱‘不回家’！”叔叔阿姨、爷爷奶奶都被她逗乐了。两位银发族街头表演者“银色组合”也带来多首让人回味的老歌，包括《夜上海》《欢乐今宵》《一见你就笑》。

黎沸挥以一曲《让全世界起舞》将现场气氛炒得沸腾。（龙国雄摄）

百年经典之后，黎沸挥开启新谣与民歌的邂逅，轻快的《让全世界起舞》让观众想起舞，《爱如潮水》和《等你等到我心痛》更是掀起全场大合唱。许美静温暖的歌声唱出《阳光总在风雨后》，观众听得心也暖呼呼。

施孝荣以《归人沙城》和《张三的歌》等高亢的歌曲带动现场气氛。（邝启聪摄）

从台湾远道而来的施孝荣，一曲《归人沙城》掀起全场一起“啦啦啦啦啦……”，演唱《拜访春天》时，他走下台把麦克风递给几个观众，这首家喻户晓的歌，大家都会唱，气氛好热闹。

齐豫用歌曲缅怀李玟

台湾校园民歌代表齐豫演唱了《橄榄树》和《船歌》等成名曲。（龙国雄摄）

齐豫压轴登场，天籁般的歌声唱起她百唱不厌，乐迷也百听不厌的《橄榄树》，观众热烈鼓掌欢呼。接下来的《欢颜》《船歌》《是否》《窗外有蓝天》，让人听得如痴如醉。齐豫也特地演唱《你是我所有的回忆》，缅怀过世的李玟。

齐豫在台上与司仪对谈时说：“我觉得报纸在社会里扮演的角色是非常重要的，它不但要传播，还有资讯的扩散，文化的传承，甚至是历史的见证。最重要的是，它要凝聚一个社区、一个社会、一个国家，甚至一个种族。所以我觉得报社能够100年，相信我们报社的同仁都是与有荣焉。”

许美静为现场观众带来的动听歌曲包括《阳光总在风雨后》《爱情》《遗憾》。（邝启聪摄）

演唱会尾声，柔美的夜色下，全场千人合唱《城里的月光》，为这一场新谣与民歌的浪漫邂逅、这一次早报与读者的温馨相聚，画下美丽句点。

星期天（7月9日）第二场演出，麦克疯、黎沸挥、许美静、施孝荣和齐豫，将继续带来精彩演出。