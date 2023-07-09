早报演唱会新谣民歌飨读者 场内场外齐欢唱

首场早报演唱会星期六（7月8日）晚上在新加坡体育城华侨银行广场举行，现场1200个座位座无虚席，活动主宾是教育部长陈振声。无法取得门票的公众则到不远处，加冷河边的河滨走道观看现场直播。

映衬着夕阳和夜空，上百名公众跟随一首首经典歌曲晃动身子，跟着大屏幕上直播的《联合早报》创刊百年“传唱百年——当新谣邂逅民歌”演唱会，哼唱着熟悉的歌词。

首场早报演唱会星期六（7月8日）晚上在新加坡体育城华侨银行广场举行，现场1200个座位座无虚席，活动主宾是教育部长陈振声。无法取得门票的公众则到不远处，加冷河边的河滨走道（Stadium Riverside Walk）观看现场直播。

人们准备了食物和野餐垫席地而坐，在凉风习习的夜晚，与家人朋友共度美好的一天。

“我们一家三代来演唱会聆听经典好歌，也希望13岁的儿子能够接触更多的华语经典歌曲，早报举办这项活动非常有意义，能把这些歌曲介绍给年轻一代。我儿子平日里听比较多英语歌曲，现在终于可以带他到现场感受华语经典歌曲的魅力。”——郭议娟（50岁，会计师）（关俊威摄）

演唱会傍晚6时30分开始，没能抢到门票的丘淑贤（62岁，兼职大学讲师）下午3时就到河滨走道占位子。

她受访时说，她中学就开始听新谣，无法到现场看演出，观看直播也不错，人生不需要强求。她准备了便当，与一起来的中学同学边野餐，边叙旧，边听歌。

“我最期待听本地歌手许美静唱歌，想要支持她。”

“《联合早报》是我生活的一部分，是我的精神粮食，从小到现在，每天起床的第一件事就是看早报。很高兴早报能举办这场演唱会，勾起许多人的美好回忆，我和妹妹读高中时就开始听新谣，家中还摆放着不少新谣的卡带和唱片，今天能来现场‘追星’真的很激动。”——罗丽梅（60岁，家庭主妇）（关俊威摄）

公众陈瑞芝（57岁，科技公司高管）说，每当有新谣的活动，她和朋友都会尽量支持，她也在本地和台湾听过齐豫的演唱会。她认为，新谣结合民歌的演唱会很难得，也很有创意。

星期六的演唱会除了勾起早报年长读者的回忆外，也让年轻人有机会认识本地新谣和台湾民歌。

“我和女朋友刚好来到体育城，看到有早报演唱会就想站在场边看一下。我小时候跟着母亲听歌，所以认识齐豫等歌手，她唱的《橄榄树》很有名，这些是不老的经典歌曲。”——薛泉（28岁，公务员） “我认识齐豫是因为看了中国的歌唱节目《我是歌手》。在节目上看到其他比较年轻的歌手都对她很尊敬，知道她是有辈分且受人敬重的歌手。”——孙昉达（28岁，公务员）

吴俐璇（16岁，学生）陪父母在直播现场看了两个多小时的演唱会。她说，虽然是父母提议要来的，但是她一点也不会觉得闷，认为这次的体验很有趣，一家人可以花时间聚在一起。

“我很喜欢听歌，而且今年学校有请年轻歌手到校演唱新谣歌曲，还蛮好听的。”

在受访的过程中，她主动拿出手机给记者看她的歌曲清单。除了有时下年轻人喜欢的中英文歌曲，还有很多经典歌曲，如许美静的《城里的月光》、张信哲的《过火》和刘德华的《忘情水》等。

在华侨银行广场的演唱会现场，有早报读者扶老携幼，一家八口索票来看表演，也有不少公众驻足场边，听出耳油。

读者杨珍莹（52岁，半退休）与家人、亲戚八人一起到场支持。她说：“无论是家中年过80岁的家公家婆，或21岁的女儿，我们都很喜欢新谣和民歌，歌词很有意义，唱出了男女老少的心声。”

“《联合早报》对每个人都有重要的意义，对我的学生而言是学习华文的媒介，对我来说是一份情怀。我从小开始读早报，它已经成为每天不可或缺的生活习惯。这次活动的主题非常好，民谣与新谣相结合，两者的歌词都在讲人生，永远不会过时，能够一直传承下来，无论男女老少都会喜欢。”——郑君心（56岁，义安理工学院中文系高级讲师）（陈嘉慧摄）

早报演唱会的主要赞助机构是面包物语、泰茂栈、华为国际和华侨银行，格力电器为支持伙伴，场地合作伙伴是新加坡体育城。