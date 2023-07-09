友诺士弯熟食中心摊位竞标价5555元

熟食摊“租金热”延烧到邻里！友诺士弯第4A座熟食中心罕见出现5555元竞标价，是上个月全岛最高的竞标价，也是该小贩中心有记录以来的新高，商联会主席解释，这是因为摊位空缺少导致竞争激烈。

著名小贩中心租金屡飙新高已不是新鲜事，但《新明日报》记者发现，邻里小贩中心的租金走势竟也慢慢升温。根据国家环境局最近公布的6月份全岛巴刹与熟食中心摊位的最高竞标价，有两座位于邻里的小贩中心出现超过5000元的竞标价。

它们分别是友诺士弯第4A座熟食中心和明地迷亚路第29座熟食中心，最高竞标价分别是5555元和5000元。

位于友诺士弯第4A座熟食中心的竞标摊位，可售卖清真熟食和印度食品。

友诺士弯第4A座商联会主席许先生受访时指出，该座熟食中心共有42个摊位，若把竞标摊位计入，则已全数租出，该空置摊位相信会售卖马来餐，由于这类餐食在该区的需求较高，他相信这是竞标价格走高的主因。

许先生说，这相信是该熟食中心有史以来的最高竞标租金，即便从全新加坡邻里熟食中心的层面来看，这也是十分高昂的价格。

明地迷亚路第29座熟食中心的摊位则可售卖熟食、清真熟食、印度餐、饮料或鲜切水果。不少摊贩对5000元的竞标价感到诧异。

明地迷亚市场联谊会主席严佳宝（44岁）说，该熟食中心的人潮比一般小贩中心多，有约一半的消费者为年长者。他透露，多数摊位租金在1800元左右。

完整报道，请翻阅2023年7月9日的《新明日报》。