甘榜格南五年内落实发展方案 活化传统街区

为打造生机勃勃的甘榜格南，支持传统行业和吸引新企业，甘榜格南联盟正与业主和商家探讨，将快闪店设在现有商店中和推出技能与学徒计划，让年轻人向资深经商者学习传统行业。

通过共享商店和快闪店概念培育起步公司

联盟成员、甘榜格南协会主席扎基（Zaki Maarof）说，共享模式能让起步公司以低廉的租金迈出第一步，新加坡马来总商会将协助物色合适的起步公司，甘榜格南也有好些经营了三代的商店，能与起步公司配对。

在甘榜格南长大的乔哈里（Johari Kazura，48岁）是区内第三代商家。他的祖父1933年在甘榜格南开店，乔哈里继承衣钵，2010年也在亚拉街开设香水店。

“我想祖父当年在甘榜格南创业，大概也是在回教堂旁摆地摊卖香水，就像今天的快闪店一样。”

甘榜格南联盟公布的地方发展方案，聚焦五个方面，提出未来五年可逐步推出的一系列项目：强化甘榜格南的独特身份、打造蓬勃经济、让公共空间更包容、加强联通，以及注入活力。（谢智扬摄）

作为“老街坊”，乔哈里不吝于分享资源，这些年来曾让珠宝品牌、陶瓷艺术家和皮革工匠在他的店里寄卖商品，实现互惠互利的关系。他因此向甘榜格南联盟提议，在当今创业成本高昂的环境中，通过“共享商店”概念培育一些起步公司，让他们体验甘榜格南的氛围。

甘榜格南联盟星期天（7月9日）公布甘榜格南历史区的地方发展最终方案，聚焦五方面，提出未来五年可逐步推出的一系列项目。这五方面是：强化甘榜格南的独特身份、打造蓬勃经济、让公共空间更包容、加强联通，以及注入活力。

甘榜格南联盟拟设非营利公司 以建立深入广泛伙伴关系

内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授致辞时宣布，目前是志愿性质的甘榜格南联盟，接下来将致力成为一家非营利的担保有限公司。这将有助联盟与其他企业、组织和公共机构建立更深入和广泛的伙伴关系，也给予联盟更多资源来逐步落实地方发展方案。

方案也制定策略来维系甘榜格南作为历史遗产、文化和艺术宝库的独特身份。做法之一是与社区人才、企业和机构合作，打造公共艺术品和公共空间计划，来展示历史区的独特故事。

例如，本地画家叶耀宗将在亚拉街92号店屋的侧墙上，创作三层楼高的壁画，绘制旧甘榜格南的地图，呈现昔日甘榜格南的传统艺术、行业和别具风情的店屋。叶耀宗将在本月稍迟时候开始作画，预计9月完成。

甘榜格南联盟也发起文化地图计划，记录甘榜格南历史区多层次的文化遗产。联盟邀请公众将他们希望记录的地点和故事，标记在虚拟地图上，希望建立知识库，以启发未来想在甘榜格南举办活动或创业的人。

其他计划还有：添加更多绿色空间、探讨利用苏丹回教堂前的开放空间举办较小型活动、改善路标和方向指示牌、提供有关停车位的信息、添加脚踏车道和停放区、制作有关甘榜格南主要活动的网上日历，以及举办能让街坊关系更为紧密的活动，如半年一次的邻里聚会。

地方发展方案是甘榜格南联盟根据公共咨询运动中收集到的意见和反馈，与市区重建局协商后所制定的。