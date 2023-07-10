车相撞坠沟 客工救母子

两车在交界处相撞，其中一车打转后冲破栏杆，母子连人带车坠入水沟，两人被送入医院。

这起车祸发生于星期天（7月9日）12时20分左右，地点是武吉知马一带的路德兰路（Lutheran Road）和女皇路（Queen’s Road）交界处。涉事的是一辆黑色轿车以及一辆蓝色休旅车。

《新明日报》记者接获通报后赶抵现场，两辆车子的驾驶员和乘客当时都已离开，只剩下一名男子在场与交警交谈。

据悉，黑色轿车和蓝色休旅车相信是在交界处相撞，休旅车之后失控打转，撞向旁边的栏杆，坠入沟渠中。

据记者观察，草坪上的其中一个栏杆被撞毁，缺口处已拉上封锁线，旁边有一个梯子可通往水沟。被撞倒的栏杆“卡”在休旅车的后车轮下方，休旅车左侧车身严重凹陷，防撞杆几乎脱落，车牌也飞脱出来，驾驶座与前座位置的安全气囊也弹出。

留在现场的男子庄先生（48岁）受访时透露，他是休旅车驾驶员的家属。他说，事发时女驾驶员载着儿子在女皇路直行，到交界处时，有另一辆轿车从路德兰路驶出来，结果两车碰撞。

“车子转了好几圈后，冲破栏杆，最终坠入水沟。母子俩之后被公众救上来。”

庆幸的是，休旅车坠下后没有翻覆。庄先生称，母子无明显外伤，皆已送院接受治疗。

“他们应该没有大碍，但受了很大的惊吓，至于车子损毁，相信会由保险公司赔付。”

警方受询时证实，这起车祸涉及两辆轿车，一名42岁的女驾驶员与其12岁的男乘客，两人皆在意识清醒的情况下送院。另一名60岁的女驾驶员则正协助警方调查。案件正在调查中。

新加坡民防部队也证实，将两名伤者送往国立大学医院接受治疗。

英勇客工跳沟救人

英勇客工闻声赶来，直接跳沟救人。

记者发现，事发地点附近正好有房子在进行装修工程，其中一名装修工程的客工库迪亚（35岁，建筑工头）受访时透露，他当时与同事在午休，突然听到屋外传来好几声巨响，立即前往查看。

“我看到一辆车子停在路旁，再往前一看，才发现另一辆车在沟渠里。一名妇女和一名男童从车上走出后，妇女紧张地问男童有没有受伤，但男童好像吓坏了，没有出声，只是呆立着。”

随即，库迪亚跳下沟渠，直接将男童抱起，他的同事则在上方接应，几名客工合力救人。

“我们后来找来梯子，让妇女爬上去，她事后频频向我们道谢。”

完整报道，请翻阅2023年7月10日的《新明日报》。