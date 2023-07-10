离明年春节还有七个月 往返怡保机票涨至近千元

离明年农历新年还有七个月，我国往返怡保来回机票价格已从平日的130元涨到将近千元，飞往吉隆坡和槟城的票价涨幅则较小，仍在两三百多元左右。

春节新马机票涨价不是新鲜事，毕竟是游子们回国团圆的重要时日，但现在离过年还有颇长一段日子，机票却已开始涨价。

明年农历新年初一落在2月10日（星期六），因此2月7日（星期三）到2月9日（星期五）是许多游子回乡的日期。返新的热门日期则包括2月13日（星期二）以及2月17日和18日的周末。

《新明日报》记者上Google Flights查询直飞机票价，发现往怡保的价格涨幅最明显。

这几个热门日期的最低价是712元，若选择来回都是酷航班机，价格可高达929元。

以上价格仅含机票，不含托运行李费用。这跟平时的价格可相差多达800元。

不过，若是飞往吉隆坡和槟城，目前的价格上涨趋势还未像怡保来得那么大。

目前飞槟城的最低机票价是313元，跟平时的百多元相比涨了约两倍。吉隆坡则最低要价269元，比平时贵了一倍多。

来自怡保的林佳慧（34岁）说，几个月前查春节飞怡保的价格还没那么贵，大概五六百元。

“因为不确定到底是否拿得到假期，所以还没有买机票。不过也习惯飞怡保的价格会涨到很夸张，因为班次很少。如果太贵的话，就飞吉隆坡，然后再坐巴士上怡保。我是不愿意从新加坡一路做长途巴士回去，虽然比较便宜，可是太久太辛苦了。”

新山出发较便宜 但料遇关卡长龙

对于那些住在新加坡北部如兀兰的游子，越堤到新山的士乃机场是另一选项。由于是内陆航班，价格也明显便宜不少，而且航空公司下来也可能会宣布增加班次来应付需求。

若是从新山飞往吉隆坡，还可找到往返百元以内的机票，槟城的话则要147元，都比新加坡出发便宜不少。至于怡保，则明显贵许多，即使是内陆航班也要将近350元，但还是比新加坡出发便宜超过一倍。

家乡在吉隆坡的王瑞阳（46岁）说，热门日期也是越堤返乡的超级高峰期，因此要做好心理准备通关要花至少一两个小时，甚至两三个小时都有可能。

“我之前就是这么做。虽然比较辛苦，但因为差价蛮大的，我觉得还是划算的。”