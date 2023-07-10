搭德士不给钱还打人 多警擒闹事男

青年被指搭了德士不给钱，跟德士叔大吵起来，甚至把阿叔打趴在地，警方到场抓人。

这起事故发生在星期六（7月8日）凌晨，地点在榜鹅一带苏芒径第256座组屋楼下。

附近居民里杜安（41岁，客户关系经理）受访时告诉记者，当时和妻子在家里突然听到楼下传来吵架的声音，到窗口查看时，目睹涉事青年被捕的过程。

他形容说，青年大约20多岁，阿叔则约60岁左右，两人似乎是为了车资的事情争论，青年疑似无意给钱，甚至还打了德士阿叔一拳。

“阿叔趴在地上，精神看似恍惚，看来伤得不轻。”

里杜安说，一般相信德士叔及时报警，警员很快赶到现场，没让青年逃走。之后，医护人员也到场料理阿叔的伤势。

“青年身材相当高大，事后被上铐，还在跟警员争辩，四名警员就在他左右，不让他挣脱。青年还试着扭动全身挣脱，四名警员合力制伏他，青年躺在地上时仍大叫，过了约两分钟才冷静下来。”

里杜安还将过程拍下视频，并上传到TikTok，引起不少关注。

新加坡警察部队受询时证实这起事故，警方于凌晨12时05分接获求助通报，一名60岁的男德士司机在意识清醒的情况下送院。一名26岁男子因在公共场所醉酒闹事被捕，他也涉嫌蓄意伤人正协助警方调查。案件调查中。

完整报道，请翻阅2023年7月10日的《新明日报》。