吸毒男无照开车酿一死七伤 验尸官判为不幸交通意外

盗用他人资料租共享汽车，涉毒男子无照开车闯红灯，在义顺十字路口猛撞一辆公共巴士右侧车身。他在车祸后受困驾驶座，送院后不治。法官裁定这是一起不幸的交通意外。

事故发生于2023年1月13日晚上10时50分左右，地点在义顺2道和义顺中路的十字路口。死者是31岁的黄文龙（Wong Mun Loong）。

验尸官星期一（7月10日）就死者的死因召开研讯，交警调查官出庭供证。

根据调查官的供词，事发时，一辆117号路线的新捷运双层巴士在绿灯时直行，驾驶GetGo共享汽车的死者闯红灯，从巴士的右边冲来，直撞巴士车身。

庭上播出的电眼画面显示，汽车在撞击后冒出浓烟，车头严重损坏，汽车零件散落在马路上。涉案巴士是驶过十字路口的第二辆车子。

汽车在撞击后，车头严重损坏，汽车零件散落在马路上。（档案照片）

事发后，51岁的巴士车长没有受伤，他把巴士停在一旁，下巴士查看情况。死者受困在驾驶座，已失去意识，路人上前协助直到民防人员赶抵现场，用救援工具将死者救出。

死者送院后伤重不治，死因是多处受伤。

另外，共有七名巴士乘客受伤，其中六名22岁至40岁的乘客送院接受门诊治疗。

死者体内含有冰毒等多种管制药物

尸检报告显示，死者体内有冰毒等多种受管制药物，相信是在案发前吸食的，而混合吸食不同毒品可能削弱死者的认知和驾驶能力。警方在共享汽车上起获吸毒工具，但没有找到毒品。

庭上揭露，死者正在学驾车，案发时没有驾照。涉案的共享汽车是死者盗用他人资料租来的，但庭上没有披露死者盗用谁的资料。

此外，死者被揭患有哮喘，早前也因吸食毒品判入戒毒所一年，离开戒毒所后得接受16个月的监督，但他没有在2022年11月如期接受尿验。

调查官说，根据死者遗孀的说法，死者有一段时间没回家，以避免被肃毒人员逮捕。2023年1月9日，即案发四天前，死者发短信向妻子道歉。

在综合调查结果后，验尸官裁定这是一场不幸的交通意外。（人名译音）