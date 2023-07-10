平价西式酸面包走入群众

“明明不酸，为什么叫做酸面包（sourdough）？”“吃酸面包有什么益处？”“为什么酸面包卖得比较贵？”

这些问题，是黄慧心（30岁）和丈夫在经营西式面包店Bake Anthem时，经常听到来自街坊的疑问。

在本地，西式酸面包一般只在高档咖啡馆售卖。本着让手工烘焙的酸面包走入群众的理念，这对夫妻选择把店开在新民路第24座组屋的底层，于今年3月开业。

过去三个多月，为了让街坊逐渐接受和欣赏酸面包的味道，他们不仅提供试吃，也教大家如何最好地保存和重新加热面包。他们还根据亚洲人的口味对配方进行了调整，让面包外皮不那么硬，内部也更蓬松可口。

此外，他们的酸面包也卖得比同行便宜一些，每条面包介于七元至13元。黄慧心解释，其他咖啡馆可能把酸面包当做小众商品来卖，但黄慧心与丈夫希望通过薄利多销，保持价格实惠。

黄慧心说，丈夫是一名面包师傅，有八年的经验。然而，这一行经常得加班，尤其是节假日、订单较多的时候。

二人育有两个孩子，因此想要创办更亲家庭的餐饮企业。开面包店的好处是，人们通常在早上或下午买面包，面包店因此能在傍晚6点就休息，让员工回家陪伴家人。

丈夫当初想要自立门户时，黄慧心相当支持。她说：“在餐饮业，作为雇员，你不可能走得很远。最好的情况是自己当老板，但餐饮生意也‘死’得很快，所以有商业风险，是我们在这个人生阶段愿意承担的风险。”

她也说，经营面包店最愉快的地方，是看到员工们像一个大家庭一样，为生产最高质量的酸面包这一共同目标努力。