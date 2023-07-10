内政科技局装备系统署以创新方式解决问题

内政科技局装备系统署通过实地了解内政团组人员在执行任务时面对的局限，以创新方式协助他们解决问题和取得突破。

确保装备如常操作的同时，内政科技局装备系统署还通过实地了解不同内政团组人员在执行任务时面对的局限，以创新方式协助他们解决问题和取得突破。团队去年便通过一个简易装备，使用自动排气阀门解决了困扰警察海岸卫队多年的气锁问题，让后者一年省下至少3万元的费用。

内政科技局装备系统署（Platform Systems）旗下有四个分组，分别负责管理内政团组使用的车辆、武器和弹药、船只和装备，以及包括内政人员佩戴设备的特别系统。

装备系统署长陈德川日前接受《联合早报》专访时表示，他们的工作是负责内政团队所有大小装备的“一生”。“除了要确保装备日常操作无误之外，我们也要进行配备的维修和保养等工作”。