供应链管理业需求增加 截至2025年将有700职缺

新加坡作为重要的物流枢纽，从现在到2025年间，将在供应链管理领域创造700个新的专业人士、经理、执行人员、技师（PMET）职位空缺。为培养这方面的人才，当局将在本月底推出一站式参考指南，帮助制定相关的培训课程。

由新加坡经济发展局主导，与人力部、新加坡劳动力发展局、新加坡精深技能发展局及国际市场研究机构益普索（Ipsos）Strategy3合作开展的我国首个供应链管理工作转型指南研究，于7月10日（星期一）发布研究结果。

出席研究结果发布活动的贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲指出，供应链管理在新加坡的经济中扮演举足轻重的角色。我国能成为重要的物流枢纽，供应链管理功不可没。

她在致辞中说，如今新加坡已成为越来越多供应链管理中心及顶级分销与物流公司的驻地。“这些供应链管理中心的存在证明了我们在这个领域的强大及具有吸引力，让公司可以在这里集中和协调他们的区域供应链管理活动。”

根据研究数据推测，从现在到2025年之间，供应链管理业将有700个新的职缺。

研究：供应链管理职位须引入新技能 一些也会被科技取代

在数码化等全球趋势影响下，供应链管理职位在技能和范围上的要求不断在改变。研究指出，38个供应链管理职位中，就有12个将面临中度影响，并须引入新技能，当中一些职责也会被科技取代。

崭新的工作岗位也开始出现在供应链管理业中。在传统的业内技能之外，业者开始意识到这一领域也需要具备其他技能的专业人士。

为继续培养供应链管理人才，满足业内的人力需求，有关当局将逐步推行不同计划。

将于7月31日推出“供应链管理技能计划书”

除了早前推出的供应链和物流专业人员及协调员转业计划，刘燕玲在致辞时也宣布了即将在7月31日推出的“供应链管理技能计划书”。

这份由经发局和精深局推出的一站式参考指南旨在协助不同公司的内部培训团队、学校和培训机构，制定相关的培训与课程，以提高供应链管理行业人员的技能和知识。

刘燕玲强调，指南是根据业内人士的反馈和意见制定的，希望它能够帮助供应链管理人员保持灵活，并采纳新技能与技术，以适应不断变化的外部环境。