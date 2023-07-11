综合诊疗所看医生 要等久久？

人口老龄化，疫情拖慢新设施施工进度导致综合诊疗所的看诊时段供不应求。到那里挂号、看诊，真的要等很久吗？随早报记者上街，听听公众怎么说。

综合诊疗所是许多国人就医看诊的首选，主要因为看诊和取药的费用较低；通过综合诊疗所医生转介，到医院专科就医能得到医药费用减免。

近期，有公众反映，到综合诊疗所挂号、看诊、取药要等很久，也有公众表示预约看诊，一“诊”难求。

7月4日，数名议员在国会反映了公众面对看诊时段难预约、等候看诊时间太长及年长者不擅上网预约的问题。

根据卫生部最新的5月份数据，公众到综合诊疗所挂号和看诊的平均等候时间比2月份有所改善。全岛23所综合诊疗所在5月份的的挂号时间中位数都少过六分钟，等候门诊时间都少过18分钟。

资料来源 / 新加坡卫生部官网

相比之下，2月份有两家综合诊所的等候挂号时间中位数超过六分钟，分别是裕廊综合诊疗所的15分钟和武吉巴督的八分钟。它们在5月份分别改善到五分钟和三分钟。

5月份有八家综合诊疗所完全不需等候就可挂号，也比2月份的五家多。

另一方面，义顺综合诊疗所的等候看诊时间中位数在2月份是19分钟，在5月份已缩短至14分钟；5月份等候看诊时间中位数最长的是欧南综合诊疗所，需等17分钟。

卫生部5月最新数据显示，综合诊疗所看诊最久的中位数为17分钟，最短只有一分钟。（（视频截图））

针对看诊时段难预约、候诊时间长，我国三大医疗集群分别书面回复《联合早报》的询问，都呼吁公众尽可能通过应用预约看诊，三大医疗集群也提供方案，帮助公众简短等待时间。

在西部地区提供服务的国立大学综合诊疗所（NUP）建议：“若是慢性病复查的病患，可以先在应用查看之前的化验结果。这样一来，患者就可以更有效地与医生讨论病况，以及交流如何改善。”

国大综合诊疗所也建议病患，前来看诊时，可带上日常测量的记录，如血压、血糖测量等，有效进行咨询。

面对看诊时段难预约，国大综合诊疗所发言人表示，若须要急诊的病患或年长者，或坐轮椅的病患，或年幼儿童等弱势群体，会被优先接待。

在东部地区提供服务的新保集团（SingHealth）表示，可以从五处进行预约——保健资讯网应用预约 、热线预约、网站预约、新保集团Health Buddy手机应用，或到诊疗所自助服务站预约。

新保集团发言人说：“为减少待在诊疗所的时间，我们还提供三种电子支付渠道，Health Buddy应用的移动支付、SPEED Pay GIRO付费，还有自助服务站付费。”

服务中北部地区的国立健保集团综合诊疗所（NHGP） 也提供多个看诊预约方式，营运总监李炳明医生说：“预约病患可在预约时段30分钟前，用保健资讯网应用登记并获取排队号码，还可查到有多少人排在前面。”



李炳明说，通过这个方式，病患更能掌控好时间，判断何时需抵达综合诊疗所。

国立健保集团综合诊疗所也鼓励符合条件的患者，如慢性病患接受远程会诊，在家里跟医生沟通，也较自在、舒适。

李炳明补充说：“这将减少患者前往综合诊疗所的次数，节省他们往返看诊的时间。我们2022年已开展了近3万3千次的远程会诊。”

通讯及新闻部兼卫生部高级政务部长普杰立7月4日在国会回复议员提问时指出，我国人口老龄化导致医疗需求增加，冠病疫情也造成新综合诊疗所延迟完工。

普杰立承诺，综合诊疗所会预留更多看诊时间给紧急和体弱、行动不便的年长人士。