大一生创自媒体让青年聚谈社会议题

高中毕业后第一次走进社会打工，让年轻的李凯宁意识到新加坡还存在社会阶层化的问题。升上大学后，她设立非盈利自媒体平台，希望激发年轻人对社会问题的关心与讨论。

目前在新加坡国立大学哲学系就读大一的李凯宁（20岁）说：“我从工作中认识了许多与我不同背景的人，发现世界并不如我们想象中的那么单纯，这个经历让我看到了许多以前看不到的现象。”

李凯宁今年创立自媒体平台VENKA Media，为敢于发声的16岁至30岁年轻人提供平台，探讨各种社会课题，以此促进社会凝聚力。

身为学生的李凯宁除了兼顾学业及大学社团活动，再加上经营这个平台，都要求她有很好的时间管理。不过对她而言，最大的挑战还是对媒体平台的经营如何始终抱持清晰的目标。

“因为我们的项目仍处于试验阶段，制作内容的时候很容易随波逐流，当你看到别人做些什么的时候，你也会想要复制。” 过程中，她与团队经过反复试验，才慢慢找回大家起初设定的方向。

VENKA Media的主要内容包括对社会与流行文化的评论。她所带领的九人团队都是对此课题有热忱的年轻人，因此这个平台也给予他们一个发声的机会，对自己所关注的课题发表意见与感受。

李凯宁说，未来会继续以业余爱好的形式来经营这个平台，也期待可以继续创作更成熟的作品，吸引更多年轻人前来了解。

“我想要打造的媒体项目是一个能够参与辩论、活动之类的平台，让年轻人有机会对新加坡的社会课题发表意见，也能够从中接触到不同观念，从而对不同背景阶层的人有更深入的了解。”