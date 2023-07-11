再循环纸板制海军漂浮靶 取代塑料“番茄”省钱又环保 订户 马华卿发布 / 发布 / 2023年7月11日 11:27 PM 国防部长黄永宏医生（右二）参观在IGNITE创新座谈会上展出的可生物降解小型武器靶。此项目获勇于创新奖。（海峡时报） 由空军研发、可代替人工进入契努克直升机燃油箱进行例行检查的机械手臂“SWIFTEYE”，是获国防部长奖的项目之一。（海峡时报）字体大小:小中大许多国家的海军在海上进行实弹射击演习，多使用塑料制作的“杀手番茄”作为漂浮靶。我国海军研发用可生物降解材料制成的“金字塔”代替，军事训练和环保两不误。国防部和新加坡武装部队继续通过创新项目提高工作效率，省下逾50万工时。今年的IGNITE创新座谈会（IGNITE Innovation Symposium）共有45个单位、团队和个人获奖。上述可生物降解小型武器靶（Biodegradable Small Arms Target）项目获勇于创新奖。项目负责人黄景熙上尉（28岁）受访时说，将塑料“杀手番茄”（killer tomato）换成由再循环纸板制成的“金字塔”后，每个漂浮靶为海军节省准备时间和成本多达八成，人力也减半，两人就可完成设置。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 国防部 新加坡武装部队 创新 打击本区域儿童性剥削虐待 新美合办首届罪案论坛 黄金坊清空消息使公众混淆 黄金大厦生意下跌