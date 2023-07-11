亚细安外长认同 以印太展望为基础同外部伙伴交流

亚细安将以《亚细安印太展望》为基础，与外部伙伴交流，并让他们参与到本区域的持续和平与繁荣当中。

亚细安10国的外交部长星期二（7月11日）在印度尼西亚雅加达召开的第56届亚细安外长会议上，对上述方针表示支持。与会的我国外交部长维文医生在第一天的一系列会议结束后，在脸书贴文中指出这点。

近年来，区域国家相继提出对“印太地区”概念的构想。亚细安在2019年推出《亚细安印太展望》，旨在促进亚细安与所有区域伙伴合作，不针对任何大国，并让亚细安能够为区域力量平衡做贡献，在大国之间开拓共同空间。

维文说：“对于亚细安以亚细安印太展望作为与外部伙伴交流的基础，让他们参与到我们区域的持续和平与繁荣当中，我们对此表示了支持。”

维文在贴文中提到，亚细安的未来增长具备巨大潜能。他说，外长们就绿色和数码经济课题，包括努力设立亚细安电力网，进行了富有成果的讨论。

以轮值主席身份主持会议的印尼外长雷特诺在致开场白时说，在日益复杂的国际环境中，亚细安必须展现在区域和全球动态中找到前行方向的能力，并继续贯彻合作的重要。要做到这点，亚细安必须保持“绝对的团结和核心地位”。

亚细安须释放明确信号 在大国较量中永不当代理

雷特诺指出，亚细安只有维持公信力，才能发挥关键作用。东南亚国家必须“一贯地落实《亚细安宪章》”，包括在紧急情况下的决策过程也得如此，并证明亚细安只要团结就能应对现有挑战和为应对日后挑战做好准备。

亚细安发挥关键作用的另一个要素，是在区域局势中探路时稳坐驾驶座。雷特诺说，亚细安必须释放明确信号，亚细安在大国的较量中永不当代理，各方必须遵守《东南亚友好合作条约》，亚细安在打造包容性区域架构的事项中也必须走在前端。

东南亚国家外长也出席《东南亚无核区条约》委员会会议，以及和亚细安政府间人权委员会代表会面。

维文在会议之外也与马来西亚外长赞比里会晤。他说，新马领导人非正式峰会将于今年较迟时候召开，双方讨论了如何在峰会来临之际深化互惠互利的双边合作关系。

在与东帝汶新任外长弗雷塔斯（Bendito dos Santos Freitas）的会谈中，两人再次肯定两国之间的密切合作。维文说，新加坡仍致力于为东帝汶的能力建设工作提供支持，包括成为亚细安成员国所需的能力建设。

维文也与印尼工商总会主席阿沙哈会面，双方讨论了如何加强新印之间的经济合作。维文说，印尼在再生能源、电动车和电池科技方面有巨大潜能，他期待两国在这些领域深化合作。