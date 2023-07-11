五地点同办国庆邻里嘉年华 看烟花玩游戏“动起来”

今年国庆邻里嘉年华将在五个地点举行，公众不仅能参与多个体育项目和家庭游戏，也能一睹国庆烟花燃放和巨型国旗在空中飘扬。

国庆庆典的周末，人们可在8月5日和6日下午4时至晚上9时参与 “动起来！新加坡”国庆邻里嘉年华。其中，勿洛、裕廊西、大巴窑、兀兰的ActiveSG体育中心在8月5日和6日举行两天；淡滨尼天地在8月6日举行。

各地点活动适合不同年龄层公众

2023国庆邻里庆祝委员会副主席李瑞源中校星期二（7月11日）在记者会上说，今年与体育理事会联合主办邻里嘉年华，希望为国人带来与往年有所不同、老少咸宜的体验，同时发扬积极的新加坡精神。

每个地点都会为不同年龄层的公众准备多姿多彩的活动，包括射箭、溜滑轮、篮球、乒乓球、足球等运动项目，以及甘榜游戏、充气城堡等家庭活动，现场还会有舞台表演和小吃摊位。

新加坡体育理事会ActiveSG司长陈福良受访时说：“今年的嘉年华不但把国庆庆典带到邻里，还可以鼓励国人过更健康的生活。我们也将把传统游戏纳入其中，让年长者重温甘榜时光，也借这个机会和孩子们一起玩。”

国旗致敬飞越多个邻里 五地点与主会场都放烟花

在国庆日当天傍晚5时30分至6时30分，居民也有机会在邻里的各个地点，一睹国旗致敬环节（Fly Our Flag）。两架悬挂巨型国旗的CH-47SD型契努克直升机，各由两架AH-64D阿帕奇攻击直升机伴飞，分别按照东、西两条路线飞到各邻里。

东线经过的邻里包括：武吉知马、大巴窑、碧山、宏茂桥、盛港、榜鹅、白沙、淡滨尼、樟宜、勿洛和马林百列；西线经过的地区则有：兀兰、蔡厝港、裕廊和西海岸。

五个邻里地点也会与国庆庆典主会场（政府大厦前大草场）一起燃放烟火，这些地点将从傍晚6时起向公众开放，烟花表演预计在晚上8时15分至8时25分之间举行。

2019年移民到新加坡的孙子小（35岁），第一次参与国庆邻里嘉年华的志愿者项目。

“预计会有很多家庭参与，包括年长者和小朋友，在炎热的天气下可能会出现各种各样的情况，我们主要是确保活动圆满举行，帮助协调处理可能发生的意外。第一次参与还是比较激动和兴奋的，觉得很有满足感。”