食客诉：自带白开水在咖啡店喝被阻

陈女士出示她随身携带的水瓶和药物。（受访者提供）

食客申诉，自带白开水到咖啡店，用餐后喝口水准备吃药，却被茶水摊员工阻止。咖啡店老板娘则指，白开水也算是从外面带进的饮料，经营咖啡店需要成本。

读者陈女士（62岁）申诉，星期一（7月10日）到奎因街（Queen Street）一带的一家咖啡店用餐，当时她把水壶放在桌上，饭后喝水时被茶水摊位的员工劝阻。

“我知道自带饮料到咖啡店不行，可这是白开水。我光顾这咖啡店好几次了，是第一次遇到这种情况。”

她说，因为年纪大了，有些病痛要吃药，所以平时都会自带白开水，并非故意带来咖啡店泡茶或泡咖啡。

记者走访咖啡店时，观察到咖啡店到处都贴着禁止从外面带进食物和饮料的告示。

茶水摊员工受访说，咖啡店一向来就有这规定，若顾客自带水壶，他们会提醒顾客至少不要放在桌上。“我们都好声好气提醒，当然有时也会遇到不高兴的顾客。”

咖啡店老板娘李太太解释道，咖啡店不是小贩中心，算是私人经营的场所，所有租金、人工都是成本，因此不允许带进食物和饮料。“白开水要算的话，也是外面带来的饮料，不过员工可能当时看到有水壶才提醒，也没解释太多，食客才会不满。”

她表示，明白有些上了年纪的顾客饭后需要吃药，若是他们来要白开水，其实自己也会免费给予。

完整报道，请翻阅2023年7月12日的《新明日报》。