串谋偷公司手机转卖赚600万元 男子判监九年

前生产部副营运经理与女物流经理串谋，把公司两万多台有缺陷的苹果iPhone手机运到马来西亚转卖，从中赚取约600万元，被判坐牢九年。

被告是马来西亚籍的林振喜（51岁），他曾于2015年6月至12月，在Pegatron Service手机电子服务公司担任生产部副营运经理。

被告面对两项失信控状，指他在2018年1月31日至2019年5月15日期间，与Pegatron的物流经理黄淑倩（41岁）共谋，失信公司共2万5051台苹果手机。

黄淑倩早前认罪后，被判坐牢九年；被告不认罪，但在审讯后被裁定罪成，于星期三（7月12日）被判坐牢九年。

根据案情，黄淑倩的工作主要是接收并安排有缺陷的苹果手机给修理部门处理，再把修好的手机分派到各个地点。

2017年尾，被告和黄淑倩发现程序上有漏洞，后者于是吩咐下属，为维修部送来的手机充电，并把可以启动的手机放进铁柜。

接着，黄淑倩指示员工为手机进行包装，再安排送货员来拿货。她会亲自批准送货申请，以便通过公司仓库保安，悄悄把货送去马国。

被告收到货后会在马国找买家，转卖手机从中牟利。犯案期间，被告与黄淑倩分别赚取超过200万元和300万元。

2019年5月21日，苹果公司的审计师到Pegatron进行审查，察觉公司库存的手机数目有误，进而揭发两人罪行。

失信逾两万台手机 导致公司赔偿苹果500多万美元

调查发现，被告和黄淑倩在2018年1月至2019年5月期间，前后失信2万5501台手机，导致公司赔偿504万7350美元（约675万1512新元）给苹果公司。

审讯中，被告称他误以为公司授权黄淑娟处理有缺陷的苹果手机，他因此是可以将这些手机卖掉的。

控方指出，被告在案中扮演的角色跟黄淑娟一样重要，被告负责寻找买家，是买家唯一的联系人。

两人的罪行经过精心策划，难以被察觉，并对公司造成金钱和名誉损失，须赔偿苹果公司500多万美元，因此请求法官判被告坐牢11至14年。

法官最终判被告入狱九年。被告已通过律师针对裁决和刑罚提出上诉。（人名译音）