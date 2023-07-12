性侵三少女最小仅12岁 青年判监逾八年鞭六下

性侵13岁和14岁少女后被调查，青年接受调查期间，又在楼梯间性侵12岁前女友。后者的母亲无意间发现女儿跟青年的聊天记录，才揭发了这起性侵案。

控方揭露，被告在接受改造评估时称，他清楚知道行为触法，但认为罪行不严重，也不相信自己会“一直那么倒霉被捕”。控方说，被告倾向于淡化罪行的严重性，性侵12岁前女友的法定强奸案更是在保释期间发生的，被告显然目无法纪，希望法官判他坐牢八年六个月至10年八个月，外加六下鞭刑，以儆效尤。

现年18岁的被告面对法定强奸和欺骗等共23项控状。他早前承认其中五项，法官把余项纳入考量后，星期三（7月12日）判他坐牢八年六个月及六下鞭刑。

法官谕令媒体不可报道任何会泄露青年和受害者身份的资料。

案情揭露，12岁受害者是被告交往仅两天的前女友。2022年10月4日晚上，被告要求与受害者单独说话，之后便在楼梯间性侵她。

隔天，感到反胃的受害者担心怀孕并联系被告，被告却在收到短信后断绝联系。受害者的母亲不久后发现女儿与被告的聊天记录，确认女儿被性侵后报警。

该法定强奸案是被告在接受另外两起性侵案调查时发生的。他于2021年12月性侵一名13岁受害者，隔月又性侵另一名14岁受害者。

被告接受进一步调查时理直气壮地说，受害者都曾是他女友，她们没有抗拒与他发生性关系。

除了性侵三名少女，被告也于2022年2月盗用他人的转账卡购买价值1299元的手机。转账卡是一名身份不明的男子交给被告，他事后才发现转账卡是对方偷来的。

法官下判时说，评估报告显示被告不适合判入青年改造所，监刑必须反映罪行之严重，方可遏制他人效仿。