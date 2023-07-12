社区花园甘榜情 木棚下享好时光

林道强自幼受到祖父影响热爱种植，这份热爱却不得不因为工作繁忙而暂时搁置。2016年所居住的区内建立的社区花园让他在重拾爱好之余，发挥甘榜精神，帮助花园中的园丁朋友，也被他们亲切地称为“住在花园里的人”。

林道强上世纪60年代在甘榜长大，自幼经常和家人同去祖父的果园帮忙。果园后来停止经营，林道强当时也因为工作繁忙，难以发展种植的爱好。2016年底，退休的他偶然看到永康正顺社区花园开放的消息后，立即注册成为首批园丁，拥有了一片种植的小天地。

“我在花园中种植芥蓝等蔬菜，我们家现在几乎无须去外面买菜。”

除了种植，林道强也积极地和其他园丁朋友共同把花园建设得更好。花园深处的木棚，是他和朋友们用一星期的时间把废旧材料赋予新生的“杰作”。建设木棚的木材和瓦片是临近私宅区住户装修时废弃的材料，棚内木桌、木椅等家具，也是园丁们共同收集的废弃家具。

林道强说，社区花园现在像是一个小甘榜，而这个木棚则成为了社区园丁别致的“咖啡店”。每天上午10时左右，园丁们都会自发地聚集在木棚的木桌旁，边吃饼干边喝林道强准备的咖啡，享受晨间的咖啡时光。

“我有早上喝咖啡的习惯，一开始冲泡后邀请共同种植的园丁们一起喝。后来，有的人自发买咖啡粉，有的人自发买饼干，咖啡时光也因此慢慢形成，一起边吃边聊天。”

现在，林道强被其他园丁朋友们亲切称为“住在花园里的人”，他几乎每天上午8时30分会出现在花园中，下午3时左右也会再从家里去花园一次。菜地中为蔬菜挡雨的木架，许多都是他负责制作的。

“这个社区花园为我退休后的生活带来了意义，让我在重拾爱好之余也认识了很多新朋友，我很感恩。不过，我只是园丁中普通的一员，这个花园是我们社区园丁共同耕耘的成果。”