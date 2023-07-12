建筑师陈家毅与景观设计师黄克宝获颁总统设计奖

2022年总统设计奖星期三晚上（7月12日）在总统府举行颁奖礼。哈莉玛总统将年度设计师奖颁给我国资深建筑师陈家毅（67岁）与景观设计师黄克宝（Leonard Ng，61岁）。

设计奖迈入第14届，今届也有六个年度设计奖是颁给建筑、景观、银发和环保设计等多元专项的优良设计。

今届是总统哈莉玛卸任前最后一次颁发总统设计奖。她在奖项的特刊中强调，设计能驱动有意义的创新。她说：“从一座绿色摩天大楼到一本失智者的看护指南，显而易见的是深思熟虑的聪明好设计是有能力改善人的生活，凝聚社群，促进社会的创新。”

新加坡建筑师陈家毅（左）与景观设计师黄克宝荣获2022年总统设计奖年度设计师奖。（龙国雄摄）

评审团对陈家毅过去40年在海内外的业绩深表赞许。他们认为拥有作家、学者、教育者和建筑师的多重身份让他对建筑历史与类型有着高敏锐度的理解，在设计前会做出深入的研究，让每件作品都能细致地呼应在地历史、文化和环境。

黄克宝是碧山宏茂桥公园、裕廊湖畔公园等我国大型公园设施的设计师。评审团赞扬他热情与无私地提升景观设计专业，孜孜不辍地实现我国“大自然里的城市”愿景。

六个年度设计奖中，建筑类占一半。它们是中央商业区51楼高办公大楼凯源中心（CapitaSpring）；2020年迪拜世博会新加坡馆和国家法院。

2020年迪拜世博会新加坡馆曾在2022年3月30日在迪拜世博会闭幕前一晚举行的“BIE日颁奖典礼”上，在“建筑与园景”项目的C组勇夺金奖。（总统设计奖提供）

其他三件得奖设计是连氏基金会推出的失智者看护指南《骇客看护》（Hack Care）；设计师陈彦翰策划，将“修补”和重用融入设计的“R for Repair”设计展；以及本地景观设计工作室Siura在印度尼西亚南雅加达设计的德柏特生态公园（Tebet Eco Garden）。