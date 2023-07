配合新加坡的智慧国计划和全国人工智能策略,新加坡-麻省理工学院科研中心成立新跨学科研究小组,旨在探讨人工智能、自动化,以及工作的未来。

新加坡—麻省理工学院科研中心(Singapore-MIT Alliance for Research and Technology,简称SMART)星期三(7月12日)宣布成立“M3S”研究小组。国立研究基金会属下的“卓越研究与科技企业学园”(Campus for Research Excellence and Technological Enterprise,简称CREATE)拨款数百万元,协助M3S开展为期五年的研究项目。

M3S指Mens(拉丁语“头脑”)、Manus(拉丁语“手”)和 Machina(拉丁语“机器”),意在促进人工智能和机器的实际应用,研究作为人类的延申且改善人类生活的科技。