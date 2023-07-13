亚细安一致肯定 以五共识为基础应对缅甸局势

尽管在缅甸问题上落实五点共识的进展甚微，亚细安国家齐声肯定，在缅甸课题上仍将以五点共识为基础。

在印度尼西亚雅加达召开第56届亚细安外交部长会议的东南亚国家外长，星期三（7月12日）上午进行非正式会议，缅甸局势占据会议主轴。亚细安外长在会后肯定对五点共识方针的坚持。

新加坡外交部星期三发文告说，亚细安外长再次肯定亚细安领导人去年11月就五点共识落实情况的评估与决定所发表的声明。

根据声明，亚细安峰会和亚细安外长会议仍只邀请缅甸非政治代表；在有需要的情况下，亚细安协调理事会将进一步探讨，缅甸由谁代表出席亚细安会议。

我国外交部长维文医生在会上强调，缅甸军事政变两年半以来暴力事件升级，新加坡对此严正关切。文告指出，当地仍发生造成平民伤亡的空袭，公共设施遭损坏，以及其他暴力行为。

维文呼吁缅甸军政府停止暴力并迅速落实五点共识。他也强调，亚细安缅甸问题特使须获得与包括翁山淑枝在内的缅甸各方接触的渠道。

外交部说，新加坡将继续支持亚细安轮值主席国印尼根据五点共识，为停止暴力、为人道救援提供便利，及鼓励缅甸国内展开包容的全国对话所做出的努力。

雷特诺：亚细安应鼓励各方之间进行对话

印尼外长雷特诺星期三以轮值主席身份致开场辞时强调，五点共识是亚细安在缅甸事务上的主要参照，“亚细安仍应聚焦五点共识的落实”。

她也指出，与缅甸各方的接触只能作为手段，亚细安应鼓励各方之间的对话。“对话将为达成政治解决方案铺路，只有达成政治解决方案，才能走向持久和平。”

区域事务上，在为应对当前和未来的地缘政治挑战探路时，亚细安必须稳坐驾驶座。雷特诺特别点出，由亚细安召集区域国家召开的东亚峰会和亚细安区域论坛，是让各方“坐下商谈”的重要包容平台。

东亚峰会由亚细安10国和澳大利亚、中国、印度、日本、新西兰、韩国、俄罗斯和美国组成。亚细安区域论坛则在这18国的基础上再增加欧盟、加拿大、孟加拉、蒙古、朝鲜、巴基斯坦、巴布亚新几内亚、斯里兰卡和东帝汶九个成员。今年也适逢亚细安区域论坛成立30周年。

此次外长会议上，沙特阿拉伯也成为第51个与亚细安签署《东南亚友好合作条约》的国家。

维文在会议场外与沙特阿拉伯外交部长费萨尔（Faisal bin Farhan Al Saud）和新西兰外交部长马胡塔进行双边会晤。

他与费萨尔在会谈中，就各自区域的局势进行良好交流，并探讨如何加强新加坡和沙特阿拉伯的合作。

在与马胡塔的会晤中，两人就两国加深传统和新兴领域，如气候变化和绿色经济的双边合作进行友好讨论。