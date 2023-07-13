易华仁放缺席假助贪污调查局调查 黄循财：政府会坦诚透明不会隐瞒

交通部长易华仁正在协助贪污调查局进行调查，李显龙总理指示他放缺席假，直至当局完成调查。

财政部兼交通部高级政务部长徐芳达将在这期间任代交通部长。

贪污调查局和李总理星期三（7月12日）早上约9时先后发文告，公布此事。李总理说，贪污调查局局长上周三（5日）向他汇报所查获的一起案件，寻求他的同意展开正式调查，其中涉及约谈易华仁和其他人。隔天李总理给予赞成，贪污调查局星期二（11日）正式展开调查。

李总理和当局的文告都未说明调查内容或其他涉及人士。

针对此事，副总理兼财政部长黄循财星期三下午接受本地媒体访问时强调，他和总理会全力保持和维护新加坡人对人民行动党政府的信任。

他说，行动党和政府会坦诚透明，不会把任何事“扫到地毯下”，企图加以隐瞒，即使事件有损行动党和政府的声誉，或令他们难堪也不例外。这是行动党政府过去和未来的运作方式。

黄循财也是行动党副秘书长。他说：“我们会坚持对贪污采取坚定的零容忍立场。我们会继续坚守新加坡人民期望政治领导人具备严格的诚实、正直和廉洁标准。我们会调查所有案件，不论事实最终落在哪一边，调查会得出合理的结论。”

当局刚开始是调查另一起不相关事件

有关案件背景，黄循财透露，贪污调查局起初调查的是另一件不相关的事，并在5月向总理汇报，黄循财当时也知情。

他说，贪污调查局花了一些时间调查后，在7月5日向总理汇报调查结果，说须要向易华仁问话，以进一步调查。总理隔天同意当局展开正式调查。

黄循财说，他明白新加坡人非常关注此案并有许多疑问。不过，由于调查还在进行中，他无法提供更多信息。

“我恳请大家让调查按程序进行，避免在这个时候进一步揣测。我想说，这件事具体证明了新加坡的办事方式以及我们的系统如何运作。我们向来坚守清正廉洁的政府体制，几十年来的成绩有目共睹。这正是人民信任行动党政府的基础。”

黄循财也说，这起事件与部长租住莱道路黑白洋房的事件截然不同。他说：“这起案件一开始就是由贪污调查局主导调查的，并非接到公众举报。是贪污调查局在初步调查过程中发现这件事，觉得有必要在进一步调查时向易华仁部长问话。

至于调查需时多久，黄循财说，他不知道贪污调查局需要多少时间，但应给予当局足够时间做全面、彻底和独立的调查，他们将在准备好后公布所有调查结果。

贪污调查局也在文告中说：“贪污调查局在调查所有案件时，不会有任何顾虑或偏袒，并将毫不犹豫地对任何参与贪污活动的人采取行动。”

1986年，时任国家发展部长郑章远因涉嫌收受贿赂被贪污调查局调查。他在被正式起诉之前服毒自杀。

易华仁选区工作由西海岸集选区议员代理

现年61岁的易华仁，1997年当选国会议员，2006年受任命为阁员。他也掌管贸易关系，贸工部答复媒体询问时说，易华仁在贸工部的职务，将由贸工部其他政治职务者代理。

易华仁也是西海岸集选区议员，负责西海岸分区事务。黄循财说，易华仁目前很难履行议员的许多职责，西海岸集选区其他议员将代理他的选区事务。

西海岸集选区议员、国家发展部长李智陞星期三傍晚在脸书发文说，易华仁放缺席假期间，他和其他西海岸集选区议员将承担起他的职责，包括接见选民活动。“我们向西海岸分区的居民保证，我们将继续为他们服务，确保他们得到所需的援助。”