旅巴撞脚车 18岁青年卷车底亡

疑骑脚踏车过马路遭旅巴撞上后卷入车底，18岁骑士魂断公路。

这起致命车祸发生于星期三（7月12日）傍晚6时左右，地点是义顺2道和义顺环路交界处。

读者欧女士（50岁）告诉记者，她经过事发现场时看到一辆救护车，旁边搭着蓝色帐篷，但不清楚来龙去脉。

记者到场时，警方已在现场拉起封锁线，路面上一大摊血泊，场面触目惊心。不少经过的路人驻足观看，议论纷纷。

据观察，肇事的旅游巴士停在路旁，巴士后方还有一辆脚踏车倒在马路旁的草地。另外，草地上也可见一个黑色的鞋子和一个黑色的水壶，相信皆属于死者。

根据网上流传的照片，死者横躺在巴士底部，一般相信是被旅行巴士撞倒后卷入车底。据悉，死者是一名华族青年。

警方和民防部队受询时证实，车祸涉及一辆巴士和脚踏车，18岁男骑士当场宣告不治。

旅巴公司：已交记录仪画面助查



旅巴所属公司Frontier Tours Pte Ltd的网站显示，该公司提供多项服务，包括接驳巴士、包车载送、城市导览等。

公司总裁黄其兴（40岁）受访时表示，调查正在进行中，目前不方便给予评论。

他指出，涉事巴士装有行车记录仪，相关画面已交由当局进行调查。

另外，公司正在尝试和死者的家属取得联系，并将给予必要的援助。

完整报道，请翻阅2023年7月13日的《新明日报》。