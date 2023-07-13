发酒疯打德士司机又袭警 男子判监22周

在德士后座发酒疯，男乘客动手打七旬司机，被捕上警车后又攻击警员，星期四（7月13日）在国家法院判坐牢22周。

来自中国的陈磊（35岁）面对蓄意伤人及蓄意伤害执行任务的公务员等四项控状。他早前否认有罪，法官针对其中三项控状开审后判他罪成，剩余一项则纳入判刑考量。

被攻击的德士司机（74岁）在早前的审讯供证时表示，他于2022年2月4日晚上，通过应用接到被告电召，后者在文庆路上段醉醺醺地上车，坐在德士后座。

德士进入加冷—巴耶利峇快速公路隧道时，被告认为“中国人被看不起”，突然发酒疯挥拳打司机。

根据控方的结案陈词，被告抗辩时反指司机动手打人，导致自己蒙受比司机更严重的伤势。控方驳斥被告，指被告的说法毫无依据，因为坐在驾驶座的司机系着安全带，根本不可能转身打被告。

除了打德士司机，被告被捕押上警车后还出手攻击警员。他抗辩时声称自己喝醉后不受控，加上急需上厕所才会动手。控方反驳道，被告的说辞纯属他个人的看法，而他在接受盘问时也同意控方说法。

被告没请代表律师，他自行求情时承认案发时受酒精影响才会失控，为罪行感到后悔，早前已赔偿德士司机，也向受伤警员致歉，希望法官从轻发落。

控方认为，德士司机年事已高，被告攻击的是对方的颈部和脸部等脆弱部位，他在快速公路动手，也对其他公路使用者构成危险，希望法官判处被告坐牢22周至28周。

法官下判时斥责被告反应过度，罪行不仅对德士司机造成伤害，也为其他公路使用者带来安全风险，刑罚必须反映罪行的严重性，以儆效尤。