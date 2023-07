患有智力障碍的阿里夫(16岁)几乎每天都会乘搭校车到景万岸地铁站附近的陶乐花园学校上课。不过,透过“通勤相助试验计划”,他将学会在无人陪伴的情况下独立乘搭公共交通工具。

“通勤相助试验计划” 由新加坡青年志愿团队 (Youth Corps Singapore)、新加坡智障人士福利促进会(Movement for the Intellectually Disabled of Singapore),以及公共交通理事会联合推出,旨在让青年志愿者参与训练智障者独立乘搭公共交通工具的能力。

试验计划中的受惠者将是八名来自陶乐花园学校和李光前花园学校的学生,青年志愿者则有20人,年龄介于19岁至25岁。