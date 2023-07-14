总理公署：易华仁协助调查期间会留在新加坡

交通部长易华仁放缺席假协助贪污调查局进行调查期间，将留在新加坡，他也无法接触任何官方资源及进入政府大楼。

总理公署发言人星期四（13日）回答媒体询问时，透露以上信息。

李显龙总理较早前指示易华仁，在贪污调查局完成调查工作之前放缺席假，这段期间财政部兼交通部高级政务部长徐芳达出任代交通部长。

至少三议员国会复会时将提问

易华仁被调查的事件引起广泛关注，至今有至少三名人民行动党议员打算在8月国会复会时，针对事件提问。

杨厝港区议员叶汉荣13日下午在脸书贴文说，许多居民关注这起事件，除了向他询问案件详情，也对李显龙总理坚定不移地做出正确的决定表示欣慰。

叶汉荣也说，他在国会复会时的提问，包括各个部门针对可能发生的腐败事件有哪些举报途径、过去三年贪污调查局通过这类举报途径调查了多少宗案件，以及这类调查所占的比率。

他说：“只有对贪腐保持强硬立场，我们才能继续赢得人们对新加坡制度的信任和信心。”

裕廊集选区议员陈有明医生也会在8月国会复会时提问。他想知道易华仁是否因为任内的行动或决定被要求协助调查，以及贪污调查局揭发这起事件的时间表。

陈有明也问，李总理7月5日接到贪污调查局局长的汇报，并在隔天赞同正式调查的展开，为何11日才正式开始调查。

蔡厝港集选区议员黄文鸿则希望总理说明，内政部长兼律政部长尚穆根以及外交部长维文医生为租住莱道路国有房产一事，协助贪污调查局调查时仍继续履行公务，但易华仁却被要求放缺席假，两者为什么有不同。

新加坡前进党发言人受询时说：“由于这是一起正在进行的刑事调查，我们同意黄循财副总理的观点，也就是应该让调查按程序进行。”

与逾百行动党党员开会 黄循财陈振声等人拒受访

另一方面，以行动党各个支部秘书为主的100多名党员，13日傍晚7时许到位于勿洛南的行动党总部开会。

出席会议的也有副总理兼财政部长黄循财、教育部长陈振声、通讯及新闻部兼卫生部高级政务部长普杰立医生，和西北区市长任梓铭。他们分别是行动党副秘书长、助理秘书长、青年团主席和行动党总部执行理事长。

据了解，会议与易华仁事件有关，主要是为了平息基层情绪、鼓舞士气，以及凝聚军心。会议结束前，记者听到会场传来一阵阵的热烈掌声。

黄循财在行动党总部待到晚间9时才离开，他婉拒记者的提问。参加会议者则从9时30分陆续离开。

至于陈振声、普杰立和任梓铭，他们晚间10时10分才步出总部大楼。三人离去时神情轻松，面对记者时点头微笑，但也没有回答问题。