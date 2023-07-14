《南中国海行为准则》磋商文本草案二读完成

因各方看法分歧、受疫情影响等原因而进展缓慢的《南中国海行为准则》磋商进程出现积极走向，亚细安国家和中国经过四年磋商，完成了准则的单一磋商文本草案二读。

双方也为加快《南中国海行为准则》磋商，采纳了一套指导原则。

印度尼西亚外交部长雷特诺和中共政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅星期四（7月13日）在亚细安—中国扩大外长会议上，透露《南中国海行为准则》磋商的最新进展。

雷特诺说，亚细安和中国的合作关系今年见证数项里程碑，除了完成《南中国海行为准则》单一磋商文本草案二读，还为尽早谈成有效、实质的行为准则制定指导原则。双方今年也纪念中国加入《东南亚友好合作条约》20周年。

王毅：中方欢迎成功完成《南海行为准则》案文二读

王毅发言时说：“中方欢迎《南海行为准则》案文二读成功完成，支持各方形成加快准则的指针、文件，要为早日达成准则继续发挥建设性的作用。”

《南中国海行为准则》是具有法律约束力、规范各国在有主权争议的南中国海行为的文件。亚细安成员国和中国2017年采纳《南中国海行为准则》框架，并于2018年3月展开正式磋商。

双方在2018年8月就这份文件达成单一磋商文本草案，并在2019年7月底完成草案一读。不过在那之后，磋商未见显著进展，随后而来的冠病疫情也导致磋商会议延期。

新加坡外交部长维文医生今年5月在国会中答复议员询问时说，亚细安和中国去年5月恢复实体磋商。截至今年5月，双方仍在进行草案二读。

维文当时说，新加坡将继续努力促成有效、实质的《南中国海行为准则》，准则须符合《联合国海洋法公约》等受到普遍认可的国际法原则，并保障南中国海各方的权益。

中国和亚细安互为彼此的最大贸易伙伴，双方去年的贸易额达9753亿美元（约1万2922亿新元，下同）。中国也是亚细安的第四大海外直接投资来源，2021年对亚细安的直接投资额达138亿美元。

中国与亚细安积极推动RCEP全面生效

王毅说，双方正在积极推进中国—亚细安自贸区3.0版的谈判，推动《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）全面生效，共同成为自由贸易和市场开放的坚定倡导者。

“我们携手夯实和平稳定的根基。中方积极参与并坚定支持以东盟（即亚细安）为中心的区域合作架构，支持这个架构秉持开放、包容理念，排除干扰，发展下去。”

他也说，中国愿与亚细安珍惜双方合作取得的丰硕成果，把握双方关系发展的正确方向，不断深化全面战略伙伴关系，为各自发展振兴和地区的长期和平稳定营造更为有利的战略环境。

雷特诺则形容，中国是亚细安“实现印太地区和平、稳定与繁荣的重要伙伴”，双方的合作关系在日益加剧的挑战中更显重要。

“我们必须更努力，才能让我们的关系茁壮成长。我们希望中国能做为亚细安在维持开放和包容区域框架上的坚定伙伴。如此一来，我们才能实现互利共赢，谋求印太地区的共同和平、稳定和繁荣。”

亚细安国家外长星期四也与其他对话伙伴个别举行扩大外长会议，及包括中、日、韩三国的亚细安加三外长会议。出席会议的我国外交部长维文医生星期四晚上在脸书贴文说，各国就推进合作，实现本区域持久的稳定与繁荣进行了广泛的讨论。