快乐山建六预购组屋项目 保留旧警察学院元素

快乐山拟兴建六个预购组屋项目，约5000个单位将从2025年起陆续推出。旧警察学院的六座标志性建筑将获保留，而旧训练舍和游泳池的部分建材也会尽可能融入新组屋区的设计当中。

占地33公顷的快乐山（Mount Pleasant）组屋区位于汤申路和泛岛快速公路交界口旁边，临近大巴窑市镇。这个地带有旧警察学院和战前黑白洋房，毗邻武吉布朗和中央集水区自然保护区，极具自然和历史人文价值。

建屋发展局星期四（7月13日）宣布，在规划发展新区的同时，将确保快乐山的历史遗迹得以保存延续。当局已委任古迹保育研究顾问公司Studio Lapis，就抢救、储存和维护古迹提供建议，并评估这些建筑和部件是否存有缺陷，以及该如何重建于新组屋区。

这包括在旧警察学院内，拆卸并保存旧训练舍（old drill shed）的桁架、横梁和支柱，日后设法纳入组屋设计之中；那里游泳池边的起跳台是否能改造成新组屋区的街道设施，也是当局探讨的其中一项。

旧警察学院1929年启用，起初称为警察训练站（Police Depot），是海峡殖民地时代新警员接受基本训练的场地。1969年，训练站更名为警察学院。2005年，随着内政团队训练中心合并，并迁至旧蔡厝港路的内政群英学院，警察学院走入历史。

旧警察学院里的奥林匹克游泳池1977年启用，那是建国总理李光耀在任时提议建造的，是许多国民服役警察的共同记忆。（国家档案馆提供）

建屋局：兴建组屋前需五年至10年规划准备

建屋局说，动工兴建组屋之前一般需五至10年规划和准备。以快乐山旧警察学院原址为例，2018年起就展开研究和咨询，七年后才能够推出预购组屋项目。

为了更好地把快乐山的历史文化融入新设计，建屋局和警队于2021年联合带领各方代表，成立了专项工作小组。担任小组主席的内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授星期四走访旧警察学院时说，旧警察学院见证了我国警队发展的历程，承载着警员们的集体记忆，有必要加以保存，让下一代人了解过去。

他说，小组成员都了解发展新区和保留古迹之间须取得平衡，并对此提出了建设性意见。小组成员从众多建筑中一一仔细筛选出最具有代表性的，最终才敲定方案。“这也体现出我们的强项。新加坡虽小，但我们总能找到最好的方式来满足发展和保留的需要。”

建屋局早前已拟议保留的六座旧警察学院建筑物中，四座（第1、2、27、28座）位于新组屋区内；其中两座是行政大楼，另两座是曾用作高级官员住所的殖民风格洋房。其他两座建筑（第13、153座）不在新组屋区范围内，一是高级警务官员会所，另一座曾用作诊所和医院病房。

Studio Lapis创办合伙人何永轩受访时说，旧警察学院的建筑物有近百年历史，但年久失修，如何有系统地拆卸保存，再重新安装，都是挑战。“我们必须详细先了解结构和组成，也动用了无人机从高角度收集资料画面，最后再用三维模型进行细致研究。钢条也会进行测试，必要的话会加固，确保日后组装时没有问题。”